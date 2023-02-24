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Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

24.02.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde, edinilen bilgiye göre teknik bir arızadan dolayı seyir halindeyken dorsesi açılan damperli kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. Dorsesi açılan kamyon yol üzerindeki yönlendirici tabelalara büyük bir gürültü ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yönlendirici tabelalar yerinden sökülerek, karşı şeride geçen kamyon ile birlikte devrildi. Feci kazada 1 kişi yaralanırken, olay anında karşı şeritte herhangi bir aracın bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

Olay, Aydın-İzmir Otobanı bağlantı yolu Çıldır Havalimanı Kavşağı yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, F.S. yönetimindeki özel bir firmaya ait damperli kamyonun dorsesi teknik bir arızadan dolayı seyir halindeyken açıldı.

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Dorsesi açılan kamyon yol üzerindeki yönlendirici tabelalara büyük bir gürültü ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yönlendirici tabelalar yerinden sökülerek, karşı şeride geçen kamyon ile birlikte devrildi.

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BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, olay anında karşı şeritte herhangi bir aracın bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

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Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan sürücü F.S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Aydın kamyon dorse

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