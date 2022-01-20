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Dört AB ülkesinden İsrail'e uyarı

20.01.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nin dört büyük ülkesi, dışişleri bakanları seviyesinde İsrail'i uyardı.

Dört AB ülkesinden İsrail'e uyarı

Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol bakanlar İsrail'e, Doğu Kudüs'teki yerleşim politikasından vazgeçme çağrısında bulundu.Avrupa Birliği (AB) üyesi dört ülkenin dışişleri bakanları İsrail'e, Doğu Kudüs'teki yerleşim politikasını gözden geçirme çağrısında bulundu. Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya dışişleri bakanlarının imzaladığı ortak metinde, Kudüs'ün doğusunda inşa edilen yüzlerce konuttan oluşan yerleşim bölgesinin, "Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten daha da koparacağı ve iki devletli çözümün önünde yeni bir engel oluşturacağı" vurgulandı.

"İsrail yerleşimleri uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal etmekte ve İsraillilerle Filistinliler arasında adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın önünde engel oluşturmaktadır" ifadeleri kullanılan metinde, planlanan bu konutların Filistin devletinin işlerliğini doğrudan tehlikeye attığı belirtildi. Dört ülkenin dışişleri bakanları ayrıca, "İsrail makamlarını bu karardan vazgeçmeye önemle davet ediyoruz" denildi.

İsrail'e Şeyh Cerrah uyarısı

Bakanlar, Kudüs'ün doğusundaki mahallelerden Şeyh Cerrah'ta yaşanan güncel gelişmelerin de endişe verici olduğunu ifade etti. İsrail Polisi, Çarşamba günü bölgede bulunan Filistinli aileye ait bir evi zorla boşaltmış ve ardından yıkmıştı. Olay sırasında 18 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Ortak açıklamada bu konuya da değinen dört bakan İsrail hükümetinden, bölgedeki gerilimin artmasına neden olan bu tarz tahliyelere ve Filistinlilere ait yapıların yıkılmasına kalıcı bir biçimde son vermesini istedi. Şeyh Cerrah mahallesinde yaşanan benzer çatışmalar, geçen yıl Mayıs ayında çıkan Gazze Savaşı'nın fitilini yakan en önemli olay olarak gösteriliyor.

KNA / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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