Dört asırlık Hoca Bali Hamamı ayağa kaldırılıyor

BİLAL ALTIOK - Burdur'da 16. yüzyıl dönemi Türk hamamı özelliklerini barındıran dört asırlık vakıf eseri Hoca Bali Hamamı, restore ediliyor. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatılan soyunmalık, hamam ve su deposu olmak üzere üç bölümden oluşan eser, ayağa kaldırılıyor. 1914'te yaşanan büyük Burdur depremine direnen ve 1940'lı yıllara kadar çalışır durumda olan vakıf eseri Hoca Bali Hamamı, restorasyon çalışmasının ardından sergi salonu olarak yeniden hizmet verecek. Merkezi kubbe çevresinde 4 eyvanlı, köşe halvetli, ana kubbenin tam altında sekizgen göbek taşlı, cehennemlik ve külhan yapılarıyla zamana meydan okuyan tarihi hamam, aslına uygun şekilde restore edilerek ilerleyen yıllarda hamam olarak da kullanılabilecek. Burdur Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'un geniş kültür ve turizm potansiyeline, eşsiz coğrafi özelliklere sahip olduğunu belirterek, il merkezinde koruma altındaki pek çok eserden biri olan Hoca Bali Hamamı'nın da restorasyon sonucunda eski ihtişamlı günlerine kavuşacağına inandığını dile getirdi.

Şıldak, tarihi yapıların günlük hayatın içinde değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Aynı bölgede yaklaşık bir ay önce 'Mısırlılar Evi' denilen tarihi bir konağı da restoran günlük hayata dahil ettik. Hoca Bali Hamamı restorasyonun ardından bölge daha da değer kazanacak. İlimizde kültür ve turizm alanında yürütülmekte olan bütün çalışma alanlarındaki planlamalar devam ediyor. Gerek Salda Gölü civarında gerek Sagalassos, Kibyra gibi antik şehirlerimizde, İnsuyu mağaramızda ve lavanta ile ilgili ekoturizmde hızlı çalışmalar içindeyiz. Bu çalışmalarla ilimizde birkaç yıl içinde turizm alanında çok hızlı gelişim görülecek ve Burdur bir turizm şehri olarak bu kervanda yerini alacak." - "Burdur'un simge tarihi eserlerinden" Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ise Hoca Bali Hamamı'nın Burdur'un simge tarihi eserlerinden biri olduğunu söyledi. Hamamın 1582'de Hoca Bali bin Muslihiddin Efendi tarafından inşa ettirildiğini belirten Coşar, "Hoca Bali Hamamı, 1914 yılında Burdur'un yaşadığı büyük depremde bile yıkılmadan ayakta kalan bir yapı." dedi.