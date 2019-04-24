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Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

19 Nisan'da 4 askerin şehit düştüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, 19 Nisan'da piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın şehit olduğu bölgede bir grup terörist etkisiz hale getirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
asker şehit Çukurca Hakkari hava harekatı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hulusi akarı gönderin .. Megafonla uzaklastırsın
Rabbim devletimize güç kudret versib inşallah
adamlardaki rahatlığa bak.ya bu bizimkiler bunlar nereden geliyor demiyormu.bulun orayı bombalayın
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