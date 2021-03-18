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Nişanlı çift yangın enkazında altınlarını aradı

18.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan ve 60 hanenin yanarak kül olduğu yangının ardından köylüler yanan evlerinin enkazından değerli eşyalarını kurtarmanın telaşını yaşıyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün çıkan ve 60 hanenin yanarak kül olduğu yangının ardından köylüler yanan evlerinin enkazından değerli eşyalarını kurtarmanın telaşını yaşıyor. 4 ay sonra düğün yapacak olan Uğur Taşçı ve Kübra Palancı çifti, Taşçı’nın yanan evlerinin enkazında altın ve ziynet eşyaları ararken büyük üzüntü içinde oldukları gözlendi.
Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın çevre evlere sıçrayarak büyük bir felaketin yaşanmasına sebep oldu. Yangında 35 bina, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu. Yangında evleri kül olan ve dört ay sonra düğün yapmayı planlayan Uğur Taşçı ve Kübra Palancı çifti, kül olan baba ocağındaki enkazın altında düğün için hazırladıkları altın ve değerli eşyalarını elleriyle aradılar.
Düğün öncesi son hazırlıklarını tamamlayan çift, düğün için biriktirdiklerini takılarını ve çeyiz eşyalarını baba ocağı olan Nurettin Taşçı’ya ait Dereiçi köyünde bulunan iki katlı evde muhafaza ediyorlardı. Çift bir umut diyerek, kül olan evlerinin enkazında ailesiyle birlikte takılarını aramaya başladılar.

"Düğün öncesi bütün birikimimiz kül oldu"
"Her şey çok hızlı oldu" diyen Uğur Taşçı, “Kısa sürede koskoca köy kül oldu. Biz nişanlıyız yaptığımız bütün hazırlıklarımız, nişan fotoğraflarımız, çeyizimiz, düğün için biriktirdiğimiz altın takılarımız. Yanan evle kül oldu. Bizde ailecek bir umut diye belki birkaç değerli eşyamızı buluruz umuduyla aramaya başladık. Dört ay sonra düğünümüz var yetkililerden yardım bekliyoruz. Mağduriyetimiz büyük” dedi.
Anne Sümbül Taşçı ise, “Allah kimseye böyle acı vermesin. Geldiğimiz de bu iki ev ateş topuna dönmüştü. Alevler bir taraftan, rüzgar bir taraftan yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Rüzgar alevleri aldı götürdü. Hiçbir şey kurtaramadık. Her şey yandı. İnsanların evlerinde sakladıkları altınları, yandı, paraları yandı, şuanda kıymetli eşyalarını arıyorlar. 4 ay sonra düğün yapacaktık, oğlumun ve gelinimin bütün birikimleri hazırlıkları yandı hiçbir şeyleri kalmadı” ifadelerini kullandı.

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