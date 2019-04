Dört ayaklı yerli ve milli robot ‘ARAT’ araziye çıktı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen dört ayaklı robot ARAT’ın prototipi araziye çıktı.

Konya’da tamamen yerli ve milli imkanlarla Akınsof- Akınrobotics firması tarafından üretilen dört ayaklı robot ARAT’ın prototipi görücüye çıktı. Üzerinde 86 sensörü bulunan ve 17 ekleme sahip olan robot ARAT, dört ayağı olması sebebiyle arazide yürüyebiliyor ve dengede kalabiliyor. Yaklaşık 30 kilo yük taşıyabilme özelliğine sahip robotun, arazilerde ve benzeri alanlarda kullanılabilmesi planlanıyor.

Üretilen robot hakkında bilgi veren firmanın yönetim kurulu başkanı Dr. Özgür Akın, ARAT’ın arazi için tasarlamış oldukları 4 bacaklı bir at olarak ya da bir köpek olarak düşünülebileceğini söyledi. Özgür Akın, “4 bacaklı, denge unsuru oluşturan ve çok rahat arazide hareket edebilmesi için geliştirmiş olduğumuz bir prototip. Şu an önemli unsurlardan bir tanesi bunun arazide hareket edebiliyor olması. Arazide 10 saat pil ömrüyle çalışabiliyor. Güneş panelleriyle de destekleyip pil ömrü daha da uzatılabiliyor. Şuan testlerimiz daha çok basit arazilerde ama her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz, üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz bir prototip bu. Yaklaşık 2 aylık süre içerisinde geliştirdiğimiz ARAT serisinin 2. prototipi diyebilirim” dedi.