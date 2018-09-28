MAGAZİN

Dört aylık mucize

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Babasının milyarlık servetinin tek varisi olan genç kadının bu görüntüsü sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Ünlü iş insanı Philip Green'in kızı ve mirasının varisi Chole Green ile dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak tanınan sevgilisi Jeremy Meeks, Monako tatilinde görüntülendi.

Dört ay önce bebeğini dünyaya getiren Chloe Green'in bu kadar kısa zamanda eski formuna kavuşmuş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Dört aylık mucize

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Geçtiğimiz mayıs ayında, Jayden adı verilen bir erkek bebek dünyaya getiren 27 yaşındaki Green'in bu görüntüsü tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazıları hem hamilelik süresinde hem de doğumdan sonra Chloe Green'in diyetisyen ve özel spor hocalarından oluşan ekibi sayesinde formunu koruduğunu ileri sürdü. Bazıları da Chloe Green henüz genç olduğu için hamilelik kilolarından kolayca kurtulduğunu savundu.
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Jeremy Meek, 2014 yılında silahlı suçlar nedeniyle cezaevine girmiş; sosyal medya pozlarıyla da "dünyanın en yakışıklı mahkumu" olarak tanınmıştı.
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O sırada evli olan Meeks, cezaevinden çıktıktan sonra Chloe Green ile tanıştı. Eşini aldatan Jeremy Meeks, yaz tatili için Bodrum'a geldiği sırada Green ile samimi şekilde görüntülendi. Bir süre sonra karısından boşandı ve Green ile aşk yaşamaya başladı. Chloe Green, milyarder İngiliz iş insanı Sir Philip Green'in kızı.
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Philip Green jeremy meeks Monako

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