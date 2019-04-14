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Dört bacaklı civciv bir gün yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yumurtadan 4 bacaklı civciv çıktı.

Dört bacaklı civciv bir gün yaşadı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yumurtadan 4 bacaklı civciv çıktı. Yaklaşık bir gün yaşayan civciv bir süre sonra telef oldu.
Nizip ilçesi Aşağıbayındır Mahallesi’ne bağlı Aşağı bayındır köyünde çiftçilik yapan Ali Balcı isimli köylü, sabah kalktığında tüm civcivlerin yumurtadan çıktığını sadece bir yumurtanın kırılmadığını fark etti. O yumurtayı da kıran Balcı, yumurtada 4 bacaklı bir civciv olduğunu gördü. Canlı olarak yumurtadan çıkan civciv, mahallelinin de ilgi odağı oldu. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği civciv bir gün sonra telef oldu. Civcivin sahibi Ali Balcı, civcivi gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Sabah kalktığımda civcivler çıkmıştı. Ancak bir tane yumurta kırılmamıştı. Çocuklarımla beraber o yumurtayı kırınca şok oldum. Çünkü civciv 4 ayaklıydı ve hala yaşıyordu. Köylülere sorduk onlarda şaşırdı onlar da daha önce böyle bir şey görmediklerini söyledi. Eğer bir gün daha bekleseydik civciv halen yaşardı" diye konuştu.

Dört bacaklı civciv bir gün yaşadı

Dört bacaklı civciv bir gün yaşadı

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