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Dört bin metre derinlikte yaşayan futbol topu balığı karaya vurdu

15.05.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, karaya "canavara benzeyen" bir balık vurdu. Okyanusun derinlerinde yaşayan Pasifik futbol topu balığının nasıl ve neden kıyıya vurduğu gizemini koruyor.

Dört bin metre derinlikte yaşayan futbol topu balığı karaya vurdu

Ben Estes adlı bir sahil tutkunu 7 Mayıs'ta, cam kırıklarına benzeyen keskin siyah dişleriyle dikkat çeken yaklaşık 50 santimetre boyutundaki Pasifik futbol topu balığını (Pacific footballfish) gördü.

4 BİN METRE DERİNLİKTE YAŞIYORLAR

Kaliforniya Eyaleti Parkları, sıradışı bir görüntüye sahip bu türün 200'den fazla üyeye sahip fenersiler takımına ait olduğunu bildirdi. Latince adı Himantolophus sagamius olan balığın, bin ila 4 bin metre derinlikte yaşadığı kaydedildi. Bu hayvanlar "fosforlu ampülleri" sayesinde kalamarları ve kabukluları yakalayıp yiyor.

Sahile vuran balığın dişi olduğu düşünülüyor. Buna neden olansa, dişilerin tepelerinde "karanlık sularda avlarını cezbedebilmek için yem olarak kullandığı biyolüminesan uçlu uzun bir çıkıntı" olması. Ayrıca dişilerin 1 metre, erkeklerinse sadece 2,5 santimetre uzunluğa ulaşabilmesi.

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Hayvanın bulunduğu bölgedeki Crystal Cove Eyalet Parkı, bu konuyu şöyle açıkladı: Erkeklerin tek amacı bir dişi bulup onun üremesine yardım etmek. Erkekler dişileri, dişleriyle kavrayıp 'cinsel parazit' haline geliyor. En nihayetinde dişiyle, testislerinden başka geride hiçbir şey kalmayana kadar birleşiyor.

GİZEMİNİ KORUYOR

Crystal Cove Eyalet Parkı'nın Facebook gönderisinde "Gerçek bir futbol topu balığını sapasağlam görmek çok nadir bir olay. Balığın nasıl ve neden kıyıya vurduğu gizemini koruyor" diye yazıldı.

Pasifik futbol topu balığı beyazperde de görülmüştü. Hayvan, ampul gibi ışık saçan anteni ve sipsivri uzun dişleriyle 2003 yapımı Kayıp Balık Nemo'da (Finding Nemo) yer almıştı.

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