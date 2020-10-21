Dört çocuk annesi köpek sürüsü tarafından parçalandı

36 yaşındaki Ruthie Mae Brown, dün öğleden sonra yolda yürürken köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Talihsiz kadın ölü olarak bulunduğunda ne olduğu ilk bakışta anlaşılmamıştı. Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre dört çocuk annesi köpek sürüsü tarafından saldırıya uğramış ve aşırı kan kaybından hayatını kaybetti.

Etrafta bulunan güvenlik kameraları sayesinde başına gelenler görüntülendi. Ruthie Mae Brown’ın saat 15:00’de hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

KÖPEKLERİN SAHİBİ ARANIYOR

Polis etrafta gezen vahşi köpeklerden ikisini bulup hayvan barınağına teslim etti. Diğer köpekleri de bulmak için arama çalışması yürütülüyor.

Bölge şerifi bulunan köpeklerin sahipsiz olmadığını ve köpeklerle ilgili araştırma yapıldığını söyledi.

Toplanan kanıtlar, suçlama olup olmayacağını belirlemek için Bölge Savcısı'na teslim edilecek.

