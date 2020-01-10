Dört dilde "Kardeşlik Şarkısı"

"Bu albümleri İslami bir çerçevede yapmaya karar verdik ve çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Üç kişi birleşip Türkiye'deki bu kardeşliği tesis etmek ve bu kardeşliği diri tutmak adına 'Hep Birlikte Türkiyeyiz' adlı eserimizi yaptık. Single olarak 3 aylık bir süre zarfında bu eserimizi bitirdik."

Grubun her üyesinin 15-16 senelik müzik hayatını ve birçok albümü geride bıraktığını anımsatan Güneş, şunları kaydetti:

Sanatçı Selami Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlenen çiftler üzerine yaptıkları "Maşallah" isimli eserin beğenildiğini ve Türkiye'de yeni bir ses, yeni bir nefes olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Seslendirdikleri ilahi ve ezgilerle tanınan üç sanatçının hazırladığı, Melodi Müzik etiketiyle yayınlanan son single çalışması müzikseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Hikmet Kıyançiçek, Selami Güneş ve Mustafa Altuntop'un bir araya geldiği Grup Meva, "Kardeşlik Şarkısı"nı Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olarak seslendirdi.

- "Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Zazaca olarak 4 dilde hazırlandı"

Güneş, aranjörlüğünü Recep Halil Saylık'ın yaptığı eserin klibini Umut Karadağ'la yaptıkları bilgisini vererek, "Klip çalışmamız bir ayı buldu, müzikal olarak da 3-4 aylık bir süre içinde bu eserimizi bitirmiş olduk. Bu eserimiz Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere 4 dilde hazırlandı." şeklinde konuştu.

Eserin sonunda Hz. Muhammed'in "Kardeş Olunuz" anlamındaki Hadis-i Şerif'ini Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe, Türkçe ve Zazaca olmak üzere 7 dilde çevirisiyle eklendiğini anlatan Güneş, "Kardeşlik Şarkısı"nın Türkiye'de kardeşliği tesis etmeye ön ayak olmasını istediklerini vurguladı.

Güneş, "Çorbada tuzumuz olsun istedik. Türkiye'deki sanatçılar olarak buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum, bu kardeşiliği diri tutmak adına herkesin taşın altına elini koyması ve bu noktada gereken özveriyi göstermelerini önemle rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Attıkları ilk adımın meyvesini gelecekte toplamayı umduklarını belirten Güneş, "Bütün kardeşlerimden ve Türkiye halkından ricamız odur ki bu kardeşliği sürekli diri tutmak, provokasyonlara gelmemek. Bu noktada kardeşliği el ele tutuşarak, yürek yüreğe durarak diri tutalım inşallah diyorum." dedi.