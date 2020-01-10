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  4. Dört dilde "Kardeşlik Şarkısı"

Dört dilde "Kardeşlik Şarkısı"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Seslendirdikleri ilahi ve ezgilerle tanınan üç sanatçının bir araya gelerek kurduğu Grup Meva'nın 4 dilde hazırlanan son single çalışması "Hep Birlikte Türkiyeyiz (Kardeşlik Şarkısı)" ilgi görüyor - Sanatçı Selami Güneş: - "Çorbada tuzumuz olsun istedik. Türkiye'deki sanatçılar olarak buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum Bu kardeşiliği diri tutmak adına herkesin taşın altına elini koyması ve bu noktada gereken özveriyi göstermelerini önemle rica ediyoruz" - Sanatçı Hikmet Kıyançiçek: - "Türkiyemiz güzel cennet vatanımız, bunu bizim kendimizin diliyle Türkiye'ye seslendirmemiz bize ayrıca bir gurur kaynağı ve sevinç oldu"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Hikmet Kıyançiçek, Selami Güneş ve Mustafa Altuntop'un bir araya geldiği Grup Meva, "Kardeşlik Şarkısı"nı Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olarak seslendirdi.

Seslendirdikleri ilahi ve ezgilerle tanınan üç sanatçının hazırladığı, Melodi Müzik etiketiyle yayınlanan son single çalışması müzikseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Sanatçı Selami Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlenen çiftler üzerine yaptıkları "Maşallah" isimli eserin beğenildiğini ve Türkiye'de yeni bir ses, yeni bir nefes olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Grubun her üyesinin 15-16 senelik müzik hayatını ve birçok albümü geride bıraktığını anımsatan Güneş, şunları kaydetti:

"Bu albümleri İslami bir çerçevede yapmaya karar verdik ve çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Üç kişi birleşip Türkiye'deki bu kardeşliği tesis etmek ve bu kardeşliği diri tutmak adına 'Hep Birlikte Türkiyeyiz' adlı eserimizi yaptık. Single olarak 3 aylık bir süre zarfında bu eserimizi bitirdik."

- "Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Zazaca olarak 4 dilde hazırlandı"

Güneş, aranjörlüğünü Recep Halil Saylık'ın yaptığı eserin klibini Umut Karadağ'la yaptıkları bilgisini vererek, "Klip çalışmamız bir ayı buldu, müzikal olarak da 3-4 aylık bir süre içinde bu eserimizi bitirmiş olduk. Bu eserimiz Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere 4 dilde hazırlandı." şeklinde konuştu.

Eserin sonunda Hz. Muhammed'in "Kardeş Olunuz" anlamındaki Hadis-i Şerif'ini Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe, Türkçe ve Zazaca olmak üzere 7 dilde çevirisiyle eklendiğini anlatan Güneş, "Kardeşlik Şarkısı"nın Türkiye'de kardeşliği tesis etmeye ön ayak olmasını istediklerini vurguladı.

Güneş, "Çorbada tuzumuz olsun istedik. Türkiye'deki sanatçılar olarak buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum, bu kardeşiliği diri tutmak adına herkesin taşın altına elini koyması ve bu noktada gereken özveriyi göstermelerini önemle rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Attıkları ilk adımın meyvesini gelecekte toplamayı umduklarını belirten Güneş, "Bütün kardeşlerimden ve Türkiye halkından ricamız odur ki bu kardeşliği sürekli diri tutmak, provokasyonlara gelmemek. Bu noktada kardeşliği el ele tutuşarak, yürek yüreğe durarak diri tutalım inşallah diyorum." dedi.

- "Türkiye'nin ihtiyacı kardeşlik"

Grup üyelerinden Hikmet Kıyançiçek ise stüdyo klip çalışmalarının ardından güzel bir konsept ortaya çıktığını belirterek, "Kardeşlik Şarkısı'yla ilgili çalışma içerisine girdikten sonra bunun aslında Türkiye'nin bir ihtiyacı olduğuna karar verdik." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin çok farklı renkleri içinde barındırdığını kaydeden Kıyançiçek, şöyle devam etti:

"Türkiyemiz, güzel cennet vatanımız... Bunu bizim kendimizin diliyle Türkiye'ye seslendirmemiz bize ayrıca bir gurur kaynağı ve sevinç oldu. Mutluyuz, güzel bir iş yaptığımızı, güzel bir işe imza attığımızı biliyoruz. Hakikaten ihtiyaçtı ve bu ihtiyaca umarım ki biz cevap vermişizdir."

Kıyançiçek, "Tüm sanatçı arkadaşlarımıza da seslenelim. Özellikle hepimiz kardeşiz, hepimiz güzel bir bayrağa sahibiz. Çanakkale bunun misali, yaklaşık bin yıl bunun emsali. Ondan dolayı bu güzel vatanımızda bu cennet vatanımızda kardeşçe yaşayalım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ezgi, Grup Meva, Hep Birlikte Türkiyeyiz, kardeşlik şarkısı,

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