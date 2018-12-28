Dört dilde söyleşi

Bedir ALTINOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü tarafından düzenlenen 3'üncü Çeviri Seminerleri'nde; Afrika Araştırmacıları Derneği Üyesi Akademisyen Mouhamed Gueye, 'Çok Dillilik, Tercümanlık ve Mesleki Tecrübeler' üzerine söyleşi yaptı. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olmak üzere dört dilde konuşan Gueye'nin renkli ve etkili söyleşisi beğeni topladı.

KAÜ Ahmet Arslan Kongre Kültür Merkezi’ndeki söyleşi Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı, Çeviri Kulübü Kurucusu ve Akademik Danışmanı Bahattin Şeker ile öğrencilerin konuşmalarıyla başladı. Daha sonra Afrika Araştırmacıları Derneği Üyesi Akademisyen Mouhamed Gueye, 'Çok Dillilik, Tercümanlık ve Mesleki Tecrübeler' üzerine öğrencilerle söyleşti. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe konuşan Gueye’nin esprili bir dille anlatımı beğeni topladı. Tercümanlığın önemi ve çalışma metotları, çok dilliğin önemi ve etkili kullanımı, çok dil bilmenin sağladığı iş imkanları ve elde edilen mesleki eğitimleri örneklerle anlatan Mouhamed Gueye, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

Konuşmasında telefon bağımlılığına da değinen Gueye, “Şu anda telefona bağımlı olma yolundayız. Ama kitaplardan faydalanmamız gerekiyor. WhatsApp, instegram, twitter, facebook, youtube gibi sosyal medya kullanımlarının arttığını biliyoruz. Bakın arkadaşlar telefon çok önemli ama bakın ben halen eski telefon kullanıyorum. Arkadaşlar çalışmamız lazım. Kitabı açıp okumamız gerek. Hocaları dinleyip anlamamız lazım" dedi.

'METNİN RUHU İÇİN İNSAN LAZIM'

"Yeni moda artık insanlar cep telefonlarından tercüme yapıyorlar. Şu ana kadar telefona ihtiyaç duydunuz mu?" yönündeki soru üzerine Guaye, "Çeviri, bir cümleyi başka bir cümleye çevirme değil bir ruhu bir cesetten başka bir cesede koymak gibi bir şey. Yani bir dilde bir şey nasıl söyleniyorsa o şeyi başka dilde nasıl söyleniyor olduğunu bilmen gerekiyor. Telefondan istifade edebiliriz ama gerçek anlamda metnin ruhunu başka bir metne taşımak için bir insan lazım, yeni beyin lazım etten bir beyin lazım" diye konuştu.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ KULÜBÜ

Kafkas Üniversitesi Çeviri Kulübü 31 Ocak 2017 tarihinde Mütercim-Tercümanlık öğrencileri tarafından kuruldu ve aynı zamanda '911511778' üye numarası ile Avrupa Birliği organizasyonlarına kaydı sağlandı. Kulübün Avrupa Birliği komisyonunda üyeliği bulunmakta. Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans Erasmus+ platformundaki Gençlik Hareketliliği organizasyonları çerçevesinde kulübü destekleyip, finanse ediyor. Erasmus+ Gençlik Hareketliği adı altında katılımcı organizasyon olarak başvurular yapmakta. Avrupa Birliği ve Ulusal Ajansı'nda desteklediği Erasmus+ platformunda bulunan gençlik değişimleri projelerine ev sahipliği yapmayı ve çeşitli ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

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