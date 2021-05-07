Dört Eski Polise Floyd’un Haklarını İhlal Etme Suçlaması

Cuma günü yayınlanan bir başka federal iddianamede Chauvin ayrıca 2017 yılının Eylül ayında 14 yaşında bir çocuğu tutuklarken haklarını ihlal etmekle suçlanıyor. Chauvin çocuğu boğazından tutmak ve el feneriyle çocuğa vurmakla suçlanıyor.

Chauvin’e bir suçlama daha

Federal iddianamede Chauvin, Thao, Lane ve Kueng, Floyd'u özgürlüğünden mahrum etmek ve "ciddi tıbbi ihtiyaçlarına kasıtlı kayıtsızlık" göstermekle suçlandı.

İddianamede sanıkların George Floyd’un yerde yattığını ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu açıkça görmelerine rağmen Floyd’a kasten yardım etmedikleri belirtildi.

Büyük jüri, Minnesota eyalet mahkemesinin George Floyd cinayetinden suçlu bulduğu eski polis memuru Derek Chauvin ve beraberindeki üç eski polis memuru hakkında George Floyd’un anayasal haklarını ihlal etme suçlamasında bulundu. Suçlamalar arasında Floyd’un tıbbi ihtiyaçlarının gözardı edilmesi de yer alıyor.

Chauvin dışında hakkında suçlama yapılan diğer eski polis memurları Tou Thao, J. Alexander Kueng ve Thomas Lane’in avukatları henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Thao, Kueng ve Lane Cuma günü video konferans yöntemiyle avukatlarıyla beraber Minneapolis’te yapılan duruşmaya katıldı. Üç sanık 25 bin dolar kefalet ile serbest bırakıldı. Chauvin ise hakkındaki cezanın açıklanmasını beklerken gözaltında tutuluyor.

Suçlamalar Biden yönetimi döneminde Adalet Bakanlığı’nın, polisin görevini kötüye kullanması karşısında takınacağı sert tavrın göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sivil hak savunucuları, eski başkan Donald Trump döneminde bakanlığın bu görevini ihmal ettiğini söylüyor.

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de kaydedilen video görüntülerine göre Chauvin beraberindeki üç polis memuruyla birlikte Floyd’u kelepçeleyerek gözaltına aldığı sırada, dizini dokuz dakikadan uzun süre 46 yaşındaki siyah Amerikalı’nın boynuna dayamıştı.

Floyd’un ölümünün ardından ABD’nin birçok kentinde ve dünya genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.