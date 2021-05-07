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Dört Eski Polise Floyd’un Haklarını İhlal Etme Suçlaması

07.05.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük jüri, Minnesota eyalet mahkemesinin George Floyd cinayetinden suçlu bulduğu eski polis memuru Derek Chauvin ve üç eski polis memuru hakkında George Floyd’un anayasal haklarını ihlal etme suçlamasında bulundu. Suçlamalar arasında Floyd’un tıbbi ihtiyaçlarının gözardı edilmesi de yer alıyor

Dört Eski Polise Floyd’un Haklarını İhlal Etme Suçlaması

Dört eski Minneapolis polis memuru hakkında George Floyd’un ölümündeki rolleri nedeniyle federal sivil haklar suçlaması yapıldı.

Büyük jüri, Minnesota eyalet mahkemesinin George Floyd cinayetinden suçlu bulduğu eski polis memuru Derek Chauvin ve beraberindeki üç eski polis memuru hakkında George Floyd’un anayasal haklarını ihlal etme suçlamasında bulundu. Suçlamalar arasında Floyd’un tıbbi ihtiyaçlarının gözardı edilmesi de yer alıyor.

İddianamede sanıkların George Floyd’un yerde yattığını ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu açıkça görmelerine rağmen Floyd’a kasten yardım etmedikleri belirtildi.

Federal iddianamede Chauvin, Thao, Lane ve Kueng, Floyd'u özgürlüğünden mahrum etmek ve "ciddi tıbbi ihtiyaçlarına kasıtlı kayıtsızlık" göstermekle suçlandı.

Chauvin’e bir suçlama daha

Cuma günü yayınlanan bir başka federal iddianamede Chauvin ayrıca 2017 yılının Eylül ayında 14 yaşında bir çocuğu tutuklarken haklarını ihlal etmekle suçlanıyor. Chauvin çocuğu boğazından tutmak ve el feneriyle çocuğa vurmakla suçlanıyor.

Chauvin dışında hakkında suçlama yapılan diğer eski polis memurları Tou Thao, J. Alexander Kueng ve Thomas Lane’in avukatları henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Thao, Kueng ve Lane Cuma günü video konferans yöntemiyle avukatlarıyla beraber Minneapolis’te yapılan duruşmaya katıldı. Üç sanık 25 bin dolar kefalet ile serbest bırakıldı. Chauvin ise hakkındaki cezanın açıklanmasını beklerken gözaltında tutuluyor.

Suçlamalar Biden yönetimi döneminde Adalet Bakanlığı’nın, polisin görevini kötüye kullanması karşısında takınacağı sert tavrın göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sivil hak savunucuları, eski başkan Donald Trump döneminde bakanlığın bu görevini ihmal ettiğini söylüyor.

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de kaydedilen video görüntülerine göre Chauvin beraberindeki üç polis memuruyla birlikte Floyd’u kelepçeleyerek gözaltına aldığı sırada, dizini dokuz dakikadan uzun süre 46 yaşındaki siyah Amerikalı’nın boynuna dayamıştı.

Floyd’un ölümünün ardından ABD’nin birçok kentinde ve dünya genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Eyalet mahkemesi Chauvin’i geçen ay cinayetten suçlu bulmuştu.

Avukatları Salı günü, savcılık ve jürinin görevi kötüye kullandığını, yargılamada hukuk hataları olduğunu ve kararın yasaya aykırı olduğunu söyleyerek yeniden yargılama talep ettiler.

Floyd'un ölümünden günler sonra kovulan ve tutuklanan Thao, Kueng ve Lane, 23 Ağustos’ta eyalet mahkemesinde yapılacak duruşmada ikinci derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmeye yardım ve yataklıkla suçlanıyor.

Adalet Bakanı Merrick Garland, Mart ayında göreve gelmesinden bu yana Minneapolis ve Kentucky eyaletinin Louisiana kentlerinde açtığı soruşturmalarla polisin görevi kötüye kullanması iddialarına karşı sert tavır takınacağını gösterdi.

Floyd’un ailesinin avukatlarıysa suçlamaların siyah vatandaşların ve gelecek nesiller boyunca Amerikalılar’ı etkileyecek bu tarihi davada adalet arayışlarını sürdürmek için kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise iddianamelerin, Kongre’nin polisin boğaz sıkma gibi bazı uygulamalarını yasaklayacak yasa tasarısını geçirmesine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu kaydetti.

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