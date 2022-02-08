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Dört Eyalet Okullarda maske Zorunluluğunu Kaldırıyor

08.02.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de dört farklı eyaletin valisi, okullarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı. Connecticut, Delaware, New Jersey ve Oregon eyaletlerini kapsayacak yeni uygulamanın, bu ay ve gelecek ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor

Dört Eyalet Okullarda maske Zorunluluğunu Kaldırıyor

ABD’de dört farklı eyaletin valisi, okullarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Connecticut, Delaware, New Jersey ve Oregon eyaletlerini kapsayacak yeni uygulamanın, bu ay ve gelecek ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

New Jersey Valisi Phil Murphy kararı “çocuklarımızın normal hayata dönmeleri için büyük bir adım” sözleriyle değerlendirirken New Jersey’de, COVID-19 vakaları geçen haftadan bu yana yüzde 50 azaldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dün yaptığı açıklamada, okullarda maske takılmasını önermeye devam ettiklerini, ancak bunun aksi yönünde karar alan eyaletleri suçlamadıklarını söyledi.

Diğer yandan California eyaletinde, aşılı kişilerin kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu gelecek hafta kaldırılacak. Ancak ABD’nin en kalabalık eyaleti olan California’da, okullarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

Öte yandan ABD’de okullarda maske takma zorunluluğu görüş ayrılıklarına neden oluyor. Bazı okullarda veliler, okul yönetimlerinden maskeyle ilgili uygulamalarını gözden geçirmelerini talep ediyor.

ABD’deki 47 eyalette Covid-19 vakaları son iki haftadır düşerken, hastanede yatan COVID-19 vakaları da geçen ayın ortasından bu yana yüzde 24 azaldı.

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