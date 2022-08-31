Dört farklı çeşidi var! Tiroid kanserinde kimler tehlike altında?

Tiroid kanserinde erken teşhis büyük önem taşır. Kanserini tipine ve evresine bağlı olarak birden fazla tedaviye ihtiyacınız olabilir. Uzman ile görüşmeniz büyük önem taşımaktadır.
Tiroid kanseri, tiroid bezinde başlayan bir kanser türüdür. Kanser, hücreler kontrolden çıkmaya başladığında başlar. Tiroid bezi metabolizmanızı, kalp atış hızınızı, kan basıncınızı ve vücut ısınızı düzenlemeye yardımcı olan hormonlar üretir. Düzenli çalışmadığında vücudunuzun her bir bölümünü etkileyen sağlık sorunlarına yol açabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.
Tiroid kanseri kendi içerisinde çeşitlere ayrılmaktadır. Hastalığı erken keşfetmek önemli rol oynamaktadır.
Tiroid kanseri; Dört farklı şekilde ortaya çıkar. Bir başka deyişle, tiroid bezinde dört farklı kanser meydana gelir.
Papiler tiroid kanseri; En sık rastlanan tiroid kanseri türüdür. Tiroid kanseri vakalarının yüzde 80’ini oluşturur. 20 ila 50 yaş aralığındaki insanlarda görülürken son zamanlarda 14 yaşından küçük çocuklarda rastlanıyor. Cerrahi yöntem ile tedavisi
Folliküler tip; 40-60 yaş aralığında görülen bir kanser türüdür. Teşhis edilmesi oldukça zordur. Alanında uzman bir doktora muayene olmanız önem taşır.
Medüller tip; Genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tiroid bezinin tamamen çıkarılması sayesinde tedavi edilir.
Anaplastik tip; Nadir görülen diğer bir tipidir. Tedavisinde radyoterapi gerekebilir.
Tiroid kanseri belirtileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Tiroid kanseri; aynı zamanda tiroid bezinin hormon dengesinin bozulmasına da sebebiyet verebilir. Bu durum; metabolizmayı olumsuz etkiler.
Tiroid kanserinin tipine ve evresine bağlı olarak birden fazla tedaviye ihtiyaç olabilir. Hastalığın hangi aşamasında olursanız olun, desteğe ve bilgiye ihtiyaç duymanız çok normal.
Doktorunuzun kanseri tedavi etmek veya semptomları hafifletmek için alternatif veya tamamlayıcı yöntemler önem taşımaktadır. Tüm seçenekleri öğrenmek ve ihtiyacınız olan kaynakları bulmak için doktorunuza danışmayı unutmayın.
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