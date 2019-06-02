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Dört gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Sazlıca kırsal mahallesinde 4 gündür haber alınamayan kalp hastası vatandaşın cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre; Sazlıca Mahallesi’nde ikamet eden 46 yaşındaki Şerif Yılmaz, 4 gün önce rahatsızlanan oğlu Abdullah Yılmaz’ı tedavi ettirmek amacıyla Karacabey Devlet Hastanesi’ne getirdi.

Dört gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Sazlıca kırsal mahallesinde 4 gündür haber alınamayan kalp hastası vatandaşın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Sazlıca Mahallesi’nde ikamet eden 46 yaşındaki Şerif Yılmaz, 4 gün önce rahatsızlanan oğlu Abdullah Yılmaz’ı tedavi ettirmek amacıyla Karacabey Devlet Hastanesi’ne getirdi. Burada yapılan tetkikler sonucunda yatışı yapılan oğlunu hastanede bırakan Yılmaz daha sonra mahalleye geri döndü. Köy kahvehanesinde bir süre oturan Yılmaz, eve gitmek üzere arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Kalp hastası olduğu öğrenilen Şerif Yılmaz’ın eve gitmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarına jandarmanın yanı sıra Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AFAD ekipleri de destek verdi.
Arama çalışmalarının dördüncü gününde bir vatandaş tarafından 46 yaşındaki Şerif Yılmaz’ın cansız bedeni Sazlıca Mahallesi yakınlarındaki gölette bulundu.
Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Dört gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Dört gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Dört gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

Dört gündür kayıp olan şahsın cesedi bulundu

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