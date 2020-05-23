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Dört günlük kısıtlama boyunca neleri yapmak mümkün?

23.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye’de yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

27 Mayıs’a kadar geçerli olacak kısıtlama neleri öngörüyor, nereler açık, neleri yapmak mümkün?Türkiye'de yeni tür koronavirüs ile mücadele kapsamında öngörülen ve Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Bayram vesilesiyle yapılacak olası ziyaretler ve seyahatler ile salgının yayılma riskinin artması ithmaline karşı geçerli olan uygulama 27 Mayıs Salı gece yarısına kadar geçerli olacak.

Sokağa çıkma yasağı süresince arife günü boyunca gıda satışı yapan market, bakkal, manav ve kasap gibi dükkanlar saat 10.00-17.00 arasında hizmet veriyor, ancak söz konusu işletmeler bayram boyunca kapalı olacak. Ancak unlu mamül üretimi yapan fırın ile tatlıcılar bayram boyunca faaliyetlerini sürdürecek. Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşlar dışarı çıkamadığı için unlu mamül ve tatlı satışı yapan işletmeler sadece evlere servis şeklinde çalışabilecek.

Yine sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı, evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacak. Arife günü ise gazete satışı, marketler ve bakkallarda yapılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk gün olan arife gününde özellikle büyük kentlerde yoğunluk yaşandığı, toplu taşıma araçları ile ise gitmek isteyenlerin güçlük çektiği bildiriliyor. Bu arada Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

65 yaş ve üzeri için istisnalar söz konusu

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için istisnalar mümkün. Söz konusu grup, bayramın ilk günü 14.00-20.00 saatlerinde maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla yürüme mesafesiyle sınırlı biçimde, gerekli olması halinde refakatçı eşliğinde dışarı çıkabilecek.

Yine bayramın birinci gününe mahsus olmak kaydı ile şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri de istisna kapsamında olacak.

Asgari sayıda çalışanla sınırlı olmak kaydıyla yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri, gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek ve benzeri bitki ve hayvansal ürün üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler de istisna kapsamında kalacak.

Kararlara uymayanlara kanuni işlem uygulanacak

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adlı işlemler başlatılacağı açıklandı. Sokağa çıkma kısıtlaması salı gecesi 00.00'da sona erecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, halihazırda Türkiye'de yaklaşık 155 bin vaka bulunuyor. Cuma akşamı itibarı ile Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 276 olarak bildirildi.

DW/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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