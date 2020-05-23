Dört günlük kısıtlama boyunca neleri yapmak mümkün?

27 Mayıs’a kadar geçerli olacak kısıtlama neleri öngörüyor, nereler açık, neleri yapmak mümkün?Türkiye'de yeni tür koronavirüs ile mücadele kapsamında öngörülen ve Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Bayram vesilesiyle yapılacak olası ziyaretler ve seyahatler ile salgının yayılma riskinin artması ithmaline karşı geçerli olan uygulama 27 Mayıs Salı gece yarısına kadar geçerli olacak.

Sokağa çıkma yasağı süresince arife günü boyunca gıda satışı yapan market, bakkal, manav ve kasap gibi dükkanlar saat 10.00-17.00 arasında hizmet veriyor, ancak söz konusu işletmeler bayram boyunca kapalı olacak. Ancak unlu mamül üretimi yapan fırın ile tatlıcılar bayram boyunca faaliyetlerini sürdürecek. Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşlar dışarı çıkamadığı için unlu mamül ve tatlı satışı yapan işletmeler sadece evlere servis şeklinde çalışabilecek.

Yine sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı, evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacak. Arife günü ise gazete satışı, marketler ve bakkallarda yapılıyor.