Dört HDP'li Belediyeye Daha Kayyum Atandı

Atamalarla ilgili Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ”Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan açılan 2019/17864 sayılı soruşturma dosyasının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu kapsamında açılan 2019/38833 sayılı soruşturma dosyası ile birleştirildiği, dosyanın derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/38833 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Dün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van'ın Erciş belediye başkanları görevlerinden alındı. Dört başkanın yerine kayyum atandı.

Belediye Başkanı Orhan Ayaz hakkında “PKK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak” suçundan Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1450 sayılı soruşturma dosyasının, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1332 sayılı soruşturma dosyasının, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1336 sayılı soruşturma dosyasının, “PKK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak” suçundan Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1449 sayılı soruşturma dosyasının, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1163 soruşturma dosyasının; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu kapsamında 2019/17880 sayılı soruşturma dosyası ile birleştirildiği, dosyanın derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Bismil Belediye Başkanı Orhan AYAZ, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/17880 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46 ncı maddesi kapsamında Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman YÜKSEL Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlarından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17888 sayılı soruşturma dosyasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı süreci devam ettiği anlaşılmıştır. Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/17888 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak Kocaköy Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Daha önce atanan sekiz kayyumla birlikte, kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 12 oldu.

