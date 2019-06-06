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Dört il için sağanak ve dolu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kastamonu, Çorum, Sinop ve Tokat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kastamonu, Sinop, Çorum ve Tokat için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu, Sinop, Çorum ve Tokat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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