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Dört İlde PKK Operasyonu 18 Gözaltı

08.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli dört ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli dört ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile sendika yöneticileri de bulunuyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma kapsamında, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslere baskın yaptı. Baskınlarda aralarında PSK, HDP ve DBP yöneticileri, sendika ve meslek odalarının üyelerinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergiyle, örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınanlara 24 saat avukat görüşme yasağı getirildi.

VOA Türkçe’nin polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında PSK Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, Tüm-Bel Sen Şube Eş Başkanı Baki Öndeş, SES Yöneticisi Gülhan Tekin, Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Eş Başkanı Arzu Koç ve Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arin Zümrüt, HDP Bağlar İlçe Eş Başkanı Nasır Yelter gibi isimler var. PSK Genel Başkan Yardımcısı Bozyel PKK’ya muhalif fikirleriyle tanınıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi. SES Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan paylaşımda “Bu sabah yapılan operasyonlarda, şube mali sekreterimiz Gülhan Tekin’in de aralarında bulunduğu, onlarca sendikacı ve STK temsilcisi gözaltına alındı. Faaliyetlerimizden suç, bizden suçlu çıkaramazsınız. Beyhude çabalarınızdan vazgeçin ve arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın” ifadelerine yer verildi.

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