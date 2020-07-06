HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü

Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 09:36 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 4 kadınla bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

34990053-e489-49ae-a164-e40950c72f3b

ELLERİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTILAR

Cadde üzerinde kadınlarla başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.

166201f1-e0a8-48f3-8db5-fc68be757157

KAVGA NEDENİYLE TRAFİK DURDU

Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan vatandaşlar da olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

73f58606-9f44-47a3-8b0b-c0f18b49fccc

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Cadde üzerinde yürüyen vatandaşları şaşkına çeviren kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan kadınlarla adamın eline ne geçerse birbirine fırlattığı, daha sonra kadınların adama saldırdığı ve trafiğin durduğu görülüyor.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor
Avukatlık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! İşte Avukatlık Kanunu değişiklikleriAvukatlık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! İşte Avukatlık Kanunu değişiklikleri
Akdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacakAkdeniz Üniversitesi personel alımı: İŞKUR'dan 82 işçi alımı yapılacak

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Karaman'da acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

‘Kolum yanık’ diyen dilenciden 'pes' dedirten cevap

‘Kolum yanık’ diyen dilenciden 'pes' dedirten cevap

İçişleri Bakanlığı duyurdu! İşte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı

İşte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı

Avukatlık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! İşte Avukatlık Kanunu değişiklikleri

Avukatlık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! İşte Avukatlık Kanunu değişiklikleri

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 6 Temmuz yurtta hava durumu

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

Eski sevgilisinin yanında görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.