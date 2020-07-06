Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü

Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 4 kadınla bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

ELLERİNE NE GEÇTİYSE FIRLATTILAR

Cadde üzerinde kadınlarla başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.

KAVGA NEDENİYLE TRAFİK DURDU

Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan vatandaşlar da olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Cadde üzerinde yürüyen vatandaşları şaşkına çeviren kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan kadınlarla adamın eline ne geçerse birbirine fırlattığı, daha sonra kadınların adama saldırdığı ve trafiğin durduğu görülüyor.

İHA

