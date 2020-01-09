Dört kamerası ile dikkat çeken TCL 10 Pro tanıtıldı

Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 765G yonga seti ve 4 GB RAM yer alıyor. Delikli ekran tasarımı ile gelen telefonda, fiziki parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bu parmak izi okuyucusu telefonun arka bölümüne konumlandırılmış durumda.

Dört arka kamera ile gelen telefonun ana kamerası 64 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Ancak diğer kameralar hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Muhtemelen diğer kameralar; geniş açılı, telefoto ve derinlik veya macro olarak konumlandırılacak.

500 dolar bandında satışa sunulması beklenen bu model hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde gelecek gibi görünüyor. TCL’nin bu modelleri Türkiye’de de satışa sunulacağı söyleniyor. Umarız, ilk modelleri gibi yüksek fiyattan giriş yapmak yerine Huawei ve Xiaomi ile baş etmek adına uygun bir fiyat politikası izlenir.

22 Şubat 2020 tarihinde Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress 2020 etkinliğinde hem bu model hakkında hem de 5G destekli TCL 10 5G modeli hakkında yeni bilgiler aktarılacak.

Sizce TCL bu telefonları ile fiyatı da uygun tutarsa Türkiye pazarında rakipleri karşısında başarılı olabilir mi?

Oppo Reno2 Z, güçlü özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor!

