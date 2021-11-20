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  4. Dört kulaklı kedi Midas'a yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti

Dört kulaklı kedi Midas'a yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti

20.11.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, 4 kulaklı doğan 'Mavi Rus' cinsi kedi 'Midas' adına açılan hesap, sosyal medyada 75 bini aşkın takipçiye ulaştı. 'Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.

Dört kulaklı kedi Midas'a yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti

Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, yaptığı açıklamada, dört kulaklı kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde gördüğünü söyledi. Kediyi ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirten Döşemeci, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık." dedi.

Kediye ismini Frigya kralı Midas'tan esinlenerek verdiğini ifade eden Döşemeci, dört aylık Midas'a bir aydır baktığını ve mahalledeki komşularının kediyi görmek için kendisini ziyaret ettiğini dile getirdi.

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4 HAFTADA 75 BİNİ AŞKIN TAKİPÇİSİ OLDU

Midas için sosyal medyada bir hesap açtığını, takipçilerinin çoğunun yurt dışından olduğunu belirten Döşemeci, bu özel kediyi insanların da görmesini sağlamayı amaçladığını söyledi. "İş burada çığırından çıktı. Bir haftada 19 bin, 4 haftada 75 bini geçti takipçilerimiz." diyen Döşemeci, Midas'ın takipçilerine, "Satın almayın, sahiplenin" çağrısında bulundu. Evde 'Suzy' ve 'Zeyno' adlı 2 'Labrador' cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan 'Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, yine sokak hayvanları için kullanılacak.

Döşemeci'nin eşi Cengiz Döşemeci de "Köpeğimiz Suzy ile çok iyi anlaştılar. Suzy onu seviyor, o da Suzy'i. Beraber yatıyorlar." diye konuştu.

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''BU GENETİK MUTASYONA ÇOK ENDER RASTLANILIYOR''

Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan da kediyi ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, bu genetik mutasyona çok ender rastlanıldığını söyledi.

Aslan, şunları kaydetti: "Midas'ın farklı olarak kulak kepçeleri, kulak kanalına bağlı durumda. Açıkçası araştırmalarımda hiç böyle bir şeye denk gelmedim. Ayrıca çene kemiği birazcık daha geride, bu nedenle de sürekli olarak dili dışarıda duruyor. Fakat beslenmesine engel değil bu durum. Midas'ın kuyruğu diğer kedilerden birazcık daha kısa durumda. Bu da aynı şekilde genetik mutasyonun bir sonucu. Kesinlikle beyin yapısının da farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ilgili bir kedi. Çok yüksek sesle miyavlamayı kesinlikle tercih etmiyor."

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Büyüme hızı diğer kedilerle aynı olan Midas'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu dile getiren Aslan, kedinin "Russian Blue" cinsi gibi göründüğünü ifade etti. Midas'ı muayene ettikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yönetmeliği uyarınca kediye mikroçip takıldığını bildiren Aslan, Midas adına pasaport da düzenlendiğini söyledi.

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''TÜRKİYE'DE BİLDİĞİMİZ ÖRNEĞİ YOK''

'Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan ise "'Midas'ı kontrol altında tutuyoruz. Genetik bir mutasyon sonucu 4 kulak kepçesi ile doğru. Dünyada da bazı örnekleri var. 'Midas'ı diğerlerinden ayıran özellik her iki kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olması fakat bunun 'Midas'ın sağlığına hiçbir etkisi yok, duyma sorunu yaşamıyor. Aynı zamanda çenesinde de bir genişleme var. Bu genişlemeye bağlı olarak da dili sürekli dışarıda. Bu da 'Midas'ın beslenmesine ya da hayati fonksiyonlarına engel teşkil etmiyor. Büyüme hızı da diğer kediler gibi. Bu genetik mutasyon anne karnında şekillenen bir durum. 'Midas'ta da doğuştan gelen bir özellik. Devam eden süreçte de yapacağımız bazı testler olacak. Şu anki görülen durumda hiçbir şekilde diğer kedilerden bir farkı yok. Türkiye'de bizim bildiğimiz bunun örneği yok, 'Midas' tek" diye konuştu.

(AA - DHA)

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