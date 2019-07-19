Dört kuşaktır el yapımı bıçak üretiyorlar

Kurulduğu günden bu yana sadece el emeğiyle bıçak imal eden işletmenin ürünleri, yurt içindeki hemen hemen tüm şehirlere gönderiliyor, müşteriler aracılığıyla da yurt dışına götürülüyor.

Anne tarafından dedesinin babası tarafından başlanan bıçakçılığa 7 yaşında "Merhaba" diyen 38 yaşındaki Akyalçın, dördüncü kuşak olarak devam ettirdiği ve ustalık belgesi aldığı işini ilerletmenin planlarını yapıyor.

Akyalçın, dayısının yanına 7 yaşında geldiğini ve mesleği ondan öğrendiğini ifade ederek, "Dedemin babası İhsan Çulpan bu mesleğe başlamış. İş yerimiz Osmanlı dönemine dayanıyor. O günden bugüne mesleğimiz devam ediyor. Güzel bir şekilde oğluna devretmiş. Dedem de dayıma devrediyor. Ondan sonra da Rabbim bana nasip etti. Mesleği bana dayım öğretti. Ben de şükürler olsun, o günden bugüne işletmeyi devam ettiriyorum." diye konuştu.

Aslında bir mirası, kültürü yaşattıklarına değinen Akyalçın, ölmez bir mesleğin ustası olduğunu söyledi.

- "Her parçasını el emeğiyle üretiyoruz"

Akyalçın, Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan dükkanlarında 1962'den bu yana hizmet verdiklerini anlattı.

Dükkanda dayısıyla çalıştıklarını dile getiren Akyalçın, şöyle devam etti:

"Ham maddeyi alıp burada el emeği göz nuruyla çeliğinden sapına kadar elimizle tek tek üretiyoruz. Fabrikasyon bıçaklara artık eskisi gibi ilgi kalmadı. Vatandaşlar daha çok el işçiliği bıçak istiyor. Burada iki kişi çalışıyoruz. Çok fazla bir üretimimiz olmuyor ama kaliteli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz bıçaklar fabrikasyon mallar gibi değil. Her geçen gün daha güzel bir boyut kazandırmaya çalışıyoruz. O yüzden el yapımı ürünlerin hiçbir zaman ölmeyeceğini düşünüyorum.