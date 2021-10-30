Dört Liderden G20 Zirvesi Sırasında İran Toplantısı

ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin liderleri G20 zirvesi sırasında bir araya gelerek İran’ın nükleer programıyla ilgili görüşmelere ilişkin bundan sonra atılacak adımları konuştu.

İran’ın baş müzakerecisi geçen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin 2015 nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için imzacı 6 ülkeyle görüşmelerinin Kasım ayı sonunda yeniden başlamasının planlandığını söylemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 zirvesi devam ederken İran konusunda ayrı bir toplantı yaptı.

Biden: "Görüşmelerin yeniden başlaması planlanıyor"

ABD Başkanı Biden, görüşmeye girerken, İran müzakerelerini ne zaman tekrar başlamasını istediği sorusu üzerine, görüşmelerin yeniden başlamasının planlandığını doğruladı.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, İran toplantısının Merkel’in girişimiyle düzenlendiğini açıkladı.

Toplantının ardından yayınlanan ortak açıklamada, dört ülke, İran cumhurbaşkanına “gerilimin tehlikeli biçimde tırmanmasını önlemek” için nükleer anlaşmaya yeniden dönme fırsatını kullanması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ofisi tarafından yayınlanan ortak açıklamada ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri, anlaşmaya geri dönüşün İran’ın izlediği yolu değiştirmesi halinde mümkün olacağını vurguladı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi, bu fırsatı kullanmaya ve iyi niyetle hareket etmeye çağırıyoruz, böylece müzakereler acilen bir neticeye ulaşabilir. Gerilimin tehlikeli biçimde tırmanmasını önlemenin tek yolu bu, bu gerilim hiçbir ülkenin çıkarına hizmet etmez” ifadeleri kullanıldı.

İran ve nükleer anlaşmanın imzacısı 6 ülke Nisan ayında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini çekmesinin ardından dağılan anlaşmayı yeniden kurtarmak için Nisan ayında görüşmelere başlamıştı. İran, ABD'nin çekilmesinden sonra anlaşmadaki yükümlülüklerini kademeli olarak terketme yoluna gitmişti.

