"Dört mevsim Gaziantep" sloganıyla ziyaretçi rekoru bekleniyor

GAZİANTEP (AA) - Gastronomi ve kültür turizmindeki potansiyeliyle turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Gaziantep, "Dört mevsim Gaziantep" sloganıyla bu yıl turist sayısını artırmayı hedefliyor.

"Müzeler kenti" olarak anılan, bünyesinde barındırdığı birçok tarihi yapıyla bölgenin her anlamda çekim merkezi haline gelen ve Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep, yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgede en çok tercih ettiği illerin başında geliyor.

Her yıl daha fazla turist ağırlamak ve turizm pastasından daha büyük pay almak için tüm imkanlarını kullanan kent, bunun karşılığını son yıllarda almaya başladı.

Özellikle 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle artık Güneydoğu turu, Türkiye'de en çok satılan turlardan biri haline geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kültür ve turizm anlamında büyük bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Turizmden daha fazla pay almak için kentteki ilgili tüm kurumların çok çalıştığını anlatan Şahin, herkesin tek derdinin kente daha fazla turist getirmek ve burada zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti.