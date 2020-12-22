Dört mevsim hastalığı nezle ve belirtileri

Sonbahar ve kış başta olmak üzere, yılın dört mevsimi birtakım virüsler nedeniyle vücutta nezlenin belirtileri görülür. Virüsler aşırı terleme, cereyanda kalma, soğuk içecek tüketme ya da bulaş sonucunda nezle olarak yakanıza yapışır ve bir süreliğine yaşam kalitenizi olumsuz etkiler.

Nezle, Soğuk Algınlığı mıdır?

Nezle nedir sorusunu, birtakım virüslerin vücuda girdikten sonra burun, boğaz hastalığına yol açması diye cevaplayabiliriz. Nezle yani soğuk algınlığı tıp dilinde nazofarenjit veya üst solunum yolu enfeksiyonu olarak adlandırılır. Hemen hemen yılın her ayı karşılaşılabilen nezle sonbahar ve kışın daha sık görülür. Havaların soğuması ve sertleşmesi soğuk algınlığı vakalarını artırır. Nezleye yol açan virüslerin sayısı 200'den fazladır. Rinovirüsler, coronavirüsler, adenovirüsler ve RSV nezleyi oluşturan başlıca virüslerdir.

Soğuk Algınlığı Belirtileri Nelerdir?

Nezlenin belirtileri grip ile benzerlik gösterir. Bu nedenle zaman zaman grip ile karıştırılabilir. Fakat nezle gripten daha hafif seyreder. Nezlede oluşan burun akıntısı gripte olmaz. Etki süreci yaklaşık bir haftadır. Yoğun çalışmak zorunda kalıp dinlenemeyen hastalarda süre uzar. Çocuklarda ise bu süre zaten uzundur.