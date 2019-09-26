Muğla’nın Ula ilçesinde, kültür turizminin desteklenmesi amacıyla kaymakamlık tarafından hazırlanan Dört Mevsim Kültür Rotamız Ula Projesi tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince (MSKÜ) desteklenen projenin açılış ve bilgilendirme toplantısı, Sakin Şehir Akyaka Mahallesi'ndeki Nail Çakırhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, proje koordinatörü Tuğçe Sarıoğlu, proje sorumluları Hatice Tutumlu ve Ulaş Akdoğan tarafından bilgi verildi.

MSKÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökben Ayhan da projenin kültürel boyutu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikte konuşan Ula Kaymakamı Baha Başçelik, bölgenin sadece deniz, kum, güneş turizmiyle değil, kültür turizmiyle de öne çıktığını söyledi.

Projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirten Başçelik, "Bölgemizi her yönüyle tanıtmak istiyoruz. Burası tarihi özellikleriyle öne çıkan bir ilçe. Proje benden önce hazırlanmış. Biz sadece uygulama noktasında devraldık. Çok faydalı olacağına inanıyoruz. İhtiyacımız da bu zaten. Yani sadece deniz turizmi değil, dört mevsim turizm. Bölgemiz de buna müsait.” dedi.