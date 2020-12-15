Dört partiden ortak S-400 tepkisi

Yaptırımlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından da kınandı.TBMM'deki partilerden AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, ABD'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye yaptırım uygulamasıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Yönetimin'nin yaptırım kararını reddediyoruz" denildi.

Dört partinin grup başkanvekillerinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir" denildi.

"ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz" ifadesi kullanılan bildiride, "çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının" Türkiye-ABD ilişkilerini "rehin almasına" izin verilmemesi gerektiği savunuldu.

Partiler, ABD'yi "bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet ettiklerini bildirdi.

MSB'den kınama

ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulama kararını kınayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise "Bu yaptırım kararı, ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" açıklamasında bulundu.