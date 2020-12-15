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Dört partiden ortak S-400 tepkisi

15.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımını ortak bildiriyle "reddetti".

Yaptırımlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından da kınandı.TBMM'deki partilerden AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, ABD'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye yaptırım uygulamasıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD Yönetimin'nin yaptırım kararını reddediyoruz" denildi.

Dört partinin grup başkanvekillerinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir" denildi.

"ABD'nin attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz" ifadesi kullanılan bildiride, "çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının" Türkiye-ABD ilişkilerini "rehin almasına" izin verilmemesi gerektiği savunuldu.

Partiler, ABD'yi "bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet ettiklerini bildirdi.

MSB'den kınama

ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulama kararını kınayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise "Bu yaptırım kararı, ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" açıklamasında bulundu.

"ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askerî, politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz" denilen MSN açıklamasında, "Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır" ifadesi kullanıldı.

ABD dün aldığı kararda, S-400 alımı nedeniyle Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) yapılacak tüm Amerikan ihracatını yasaklarken SSB Başkanı İsmail Demir ile üç çalışanın hesaplarını dondurup vize sınırlaması getirdi. ABD, daha önce de aynı sebeple Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, S-400'ler ile F-35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dâhil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifinin hâlen masada olduğu vurgulandı.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD dün Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına yaptırımı uygulama kararı almıştı.

Söz konusu yaptırım, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) yapılacak tüm Amerikan ihracatının yasaklanmasını, SSB Başkanı İsmail Demir ile üç çalışanın hesaplarının dondurulması ve vize sınırlaması getirilmesini içeriyor.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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