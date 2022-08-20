Dört saat içinde kan damarlarını sertleştirerek kalp krizi riskini artıran tek içecek

Kan damarları, kanın vücut dokularına dağıtıldığı kanallardır. Vücuttaki hemen hemen her önemli süreci desteklerler. Kan damarlarınıza bakmamak, kan pıhtılaşması ve kalp krizi gibi yaşamı tehdit eden bir dizi komplikasyona davetiye çıkarabilir.

Laboratory Investigation dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yağ oranı yüksek kremayla tatlandırılan bir bardak milkshake’in kan damarlarınıza saatler içinde zarar verebileceğini öne sürdü.

4 SAATTE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Medical College of Georgia bilim insanlarında oluşan bir ekip, tam yağlı süt, yoğun krem şanti ve dondurma ile yapılan bir milkshake tükettikten sadece dört saat sonra, sağlıklı genç erkeklerin daha sert kan damarlarına ve bir enfeksiyon tarafından tetiklenene benzer bir bağışıklık tepkisine sahip olduklarını belirtti.



