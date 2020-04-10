Dört saatte sonuç veren test geliştirildi

İngiltere’de ön cephede çalışan Ulusal Sağlık Servisi (NHS) personeli için sadece dört saatte sonuç veren corona virüs testi geliştirildi.

Uzak mesafelerde bulunan güvenlik tesislerine götürülmeleri zaman aldığı için halihazırdaki testlerin tamamlanması yirmi dört saat sürüyor.

Daily Mail’in haberine göre Cambridge Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nden Profesör Stephen Baker, virüsün örnekleme noktasında devre dışı bırakılmasının bir yolunu buldu.

Test, Addnbrooke Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları üzerinde denendi.

Numuneler burun çubukları kullanılarak alınıyor ve virüs o anda inaktive ediliyor. Sonra laboratuvara gönderilerek test ediliyor. Tüm bu süreç dört saat sürüyor.

Baker “corona virüs enfeksiyonu için PCR testleri, gerekli güvenlik önlemleri nedeniyle oldukça yavaş. Ancak, artık virüsü test halinde, etkisiz hale getirebildiğimize göre sonuç süresini önemli ölçüde azaltabiliriz” dedi.

Enfekte olma ihtimali olan sağlık çalışanları kendilerini izole ediyor. Ancak yeni testle, testin süresinin kısalması, negatif çıkan sağlık çalışanlarının hızlı bir şekilde işe dönebileceği anlamına geliyor.