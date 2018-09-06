Dört Ülkeden İngiltere’ye ‘Skripal’ Desteği 

İngiltere dün, geçen Mart ayı başında Salisbury kentinde eski Rus casus Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya yönelik suikast girişimiyle ilgili iki şüphelinin kimliklerini fotoğraflarıyla birlikte açıklamıştı. İngiltere polisi, şüpheli iki Rus vatandaşının o dönemde İngiltere’ye iki günlüğüne giriş yapan Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olduğunu bildirmişti. Şüphelilerin adlarının “takma” olduğu ve Rus ordusunun gizli servisi GRU adına çalıştıkları tahmin ediliyor.

Öte yandan Rusya, Rus casusa yönelik sinir gazı saldırısıyla ilgili olarak Londra’nın dün açıkladığı iki şüpheliyi soruşturmadığını belirtti. Kremlin, olayda Rusya’nın parmağı olduğu iddiasını tekrar reddetti.

Açıklamada İngiltere’ye destek veren bu dört ülke konuyla ilgili harekete geçilmesini istedi. Açıklamada Rusya’dan Novichok programıyla ilgili tam şeffaflık da talep edildi.

İngiltere'nin Salisbury kentinde Rus casus ve kızının zehirlenmesi olayında iki şüphelinin kimliğini açıklaması ve saldırının Rus devletinin onayıyla yapıldığını iddia etmesinin ardından Fransa, Almanya, Kanada ve Amerika ortak bir açıklama yayınladı.

‘Sorumluluk Putin’e ait’

İngiltere Güvenlik Bakanı da bugün yaptığı açıklamada, Novichok adlı sinir gazıyla düzenlenen saldırıda nihai sorumluluğunun Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e ait olduğunu söyledi.

İngiltere’nin suçlamalarıyla ilgili bugün Kremlin sözcüsünden açıklama geldi. Sözcü Dmitry Peskov, İngiltere Başbakanı Theresa May’in suçlamalarının “kabul edilemez” olduğunu belirtti ve “Rus yönetiminde hiç kimsenin” zehirlenme olayında herhangi bir rolü olmadığını yineledi.

Rus sözcü, “Tekrar söylüyoruz; ne üst yönetim ne de alt kademedeki yönetim ya da herhangi bir resmi temsilcinin Salisbury’daki olayla hiçbir alakaları yoktur. Bu türden suçlamalar ya da iddialar, tekrar ediyorum, kabul edilemez” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın sözkonusu iki kişiyi soruşturmak için “hiçbir sebep” görmediğini, İngiltere’nin konuyla ilgili hukuki yardım talebinde bulunmadığını kaydetti.

