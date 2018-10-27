HABER

Dört ülkeden İstanbul'da Suriye mesaisi

27.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Suriye'deki krize siyasi çözüm çabaları çerçevesinde Türkiye'de düzenlenen zirve başladı.

Dört ülkeden İstanbul'da Suriye mesaisi

Zirve öncesi Erdoğan, Merkel, Putin ve Macron'la ayrı ayrı görüştü.İdlib mutabakatı sonrası Suriye'deki son durumun ele alınacağı Türkiye'deki Suriye konulu dörtlü zirve İstanbul'da başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğini yaptığı zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel katılıyor. Erdoğan, zirve öncesi üç liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirve öncesi bakanlar seviyesinde de ikili görüşmeler yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğü belirtiliyor. Anadolu Ajansı, Akar ve Şoygu'nun İdlib'teki son durum ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığını duyurdu.

Dörtlü zirveye saatler kala Putin, Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Macron'un Paris'te Rusya ve ABD'yi bir araya getirecek bir görüşme düzenlenmesini ele aldığı belirtildi. Macron zirve öncesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında ise İstanbul'daki zirvenin amacının Suriye'de "yeni bir insani felaketin önüne geçmek" olduğunu söyledi.

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan zirvenin ana gündem maddesini İdlib'deki ateşkesin devam ettirilmesi ve Suriye krizine siyasi çözüm arayışları oluşturuyor. Suriye'ye insani yardım sağlanması, taslak anayasa için hazırlıklar ve Suriye'nin yeniden inşaası da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katıldığı zirve sonrasında liderlerin bir bildiri yayınlaması bekleniyor.

Almanya'dan Esad açıklaması

Zirve öncesi Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'den de bir açıklama geldi. Suriye'nin yeniden yapılanmasına ancak bazı koşullar altında destek vereceklerini vurgulayan von der Leyen, "Suriye'ye yatırım sadece tüm tarafların yer aldığı tatmin edici siyasi bir ilerlemenin olması durumunda yapılacaktır" dedi. Alman bakan, "Beşar Esad'ın diktatörlüğünü güçlendirecek" yeniden inşa çalışmalarının kabul edilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveye ilişkin dünkü açıklamasında Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle "küçük grup" diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı grubun ilk defa bu zirvede bir araya geleceğine dikkat çekti. Kalın, zirvenin içeriğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede Suriye'nin İdlib vilayetinde silahlardan arındırılmış bir bölgenin oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 15 ila 20 kilometre derinliğinde bir alanı kapsaması hedeflenen bölgeden ağır silahların ve silahlı radikal grupların çekileceği açıklanmıştı. Mutabakat çerçevesinde ayrıca bölgede kontrolün Rus ve Türk askerler tarafından ortaklaşa yapılması konusunda uzlaşılmıştı.

DW,AFP,AP,rtr/ÖA,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
AKP'de yerel seçimler için hangi adayların ismi konuşuluyor?AKP'de yerel seçimler için hangi adayların ismi konuşuluyor?
Hambach Ormanı için binlerce kişilik protestoHambach Ormanı için binlerce kişilik protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

CNN'den Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı için bomba iddia!

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'de sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Washington Post Editörü Attiah: Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı!

Washington Post Editörü Attiah: Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı!

İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze'yi vuruyor

İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze'yi vuruyor

Merkel'den Suudi Arabistan'a rest: Artık silah göndermeyeceğiz

Merkel'den Suudi Arabistan'a rest: Artık silah göndermeyeceğiz

Çekya Başkanı'ndan hadsiz şaka! Bunu ilk kez yapmıyor

Çekya Başkanı'ndan hadsiz şaka! Bunu ilk kez yapmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.