Dört yıl sonra yenilendi!

Yeni 500X öncelikle kısmen yeni bir görünüme kavuşmuş diyebiliriz. Tabii bu yenilik değiştirilmiş ön LED farlar ve LED arka lambalar, revize edilmiş gündüz farları ve güncellenmiş tampon tasarımları ile sınırlı. Yani İtalyan üretici retro tasarım çizgisini genel olarak koruduğu yeni 500X’te ufak tefek birkaç tasarım değişikliği yapmakla sınırlı kalmış.

Öte yandan dış cephe gibi kokpit tasarım değişiklikleri de oldukça sınırlı. Fiat yeni 500X için gösterge panelini daha kullanışlı olacak şekilde yeniden tasarlamış. Ayrıca yeni direksiyon simidi ve kısmen revize edilmiş orta konsolda göze ilk çarpan değişikliklerden. Yeni 500X’te standart olarak giriş paketiyle gelen bir de 7.0 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence sistemi mevcut. Bu sistem Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Fiat Uconnect, TomTom LIVE hizmetleri ve navigasyon ile uyumlu halde çalışıyor.

Yeni Fiat 500X bir dizi sürücü destek sistemi ile geliyor!

Yeni Fiat 500X kullanıcılarına trafik işareti tanıma sistemi, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, park sensörü, adaptif cruise control, otonom acil frenleme sistemi ve geri görüş kamera sistemi sunulacak.