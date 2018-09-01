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Dört yıl sonra yenilendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

İtalyan otomotiv devi Fiat’ın 2014 yılından bu yana ürettiği küçük crossover / SUV modeli yenilendi. Yenilenen Fiat 500X yeni motor seçenekleri ve bir dizi sürücü destek özelliğine kavuştu. İşte detaylar.

Dört yıl sonra yenilendi!

Yeni 500X öncelikle kısmen yeni bir görünüme kavuşmuş diyebiliriz. Tabii bu yenilik değiştirilmiş ön LED farlar ve LED arka lambalar, revize edilmiş gündüz farları ve güncellenmiş tampon tasarımları ile sınırlı. Yani İtalyan üretici retro tasarım çizgisini genel olarak koruduğu yeni 500X’te ufak tefek birkaç tasarım değişikliği yapmakla sınırlı kalmış.

Öte yandan dış cephe gibi kokpit tasarım değişiklikleri de oldukça sınırlı. Fiat yeni 500X için gösterge panelini daha kullanışlı olacak şekilde yeniden tasarlamış. Ayrıca yeni direksiyon simidi ve kısmen revize edilmiş orta konsolda göze ilk çarpan değişikliklerden. Yeni 500X’te standart olarak giriş paketiyle gelen bir de 7.0 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence sistemi mevcut. Bu sistem Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Fiat Uconnect, TomTom LIVE hizmetleri ve navigasyon ile uyumlu halde çalışıyor.

Yeni Fiat 500X bir dizi sürücü destek sistemi ile geliyor!

Yeni Fiat 500X kullanıcılarına trafik işareti tanıma sistemi, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, park sensörü, adaptif cruise control, otonom acil frenleme sistemi ve geri görüş kamera sistemi sunulacak.

Tüm bunların yanı sıra yeni 500X için asıl değişiklik kaputun altında yer alıyor. Çünkü 500X, Fiat-Chrysler’in yeni alüminyum modüler benzinli motor ailesinin kullanıldığı son Fiat modeli olma özelliği taşıyor.

İşte motor yelpazesine eklenen yeni benzinli motorlar:

– Turbo şarjlı 1.0 litrelik benzinli: 118 beygir güç – 190 Nm tork
– 1.3 litrelik dört silindirli benzinli: 148 beygir güç – 270 Nm tork
Fiat’a göre yeni benzinli motorlar mevcut 1.4 ve 1.6 litrelik olanlara göre %20 civarında yakıt tasarrufu sağlıyor ve %20 daha sessiz çalışıyor. Öte yandan mevcut 1.6 litrelik E-Torq benzinli motor Euro 6d emisyon standartlarına göre yeniden revize edildi ve motor yelpazesinde giriş seviyesindeki yerini koruyor. Dizel tarafında ise 1.3 litrelik, 1.6 litrelik ve 2.0 litrelik dizel güç üniteleri motor yelpazesindeki yerini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
İtalyan otomotiv Fiat Crossover Suv

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