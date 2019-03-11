Dört yıldır aranan FETÖ’cü avukat yakalandı

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen ve 4 yıldır aranan avukat yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ’terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak’ suçu ile 4 yıldır aranan avukat N.T.’nin Eskişehir’de bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Terörle Mücadele ekipleri, bulunduğu eve yaptıkları operasyon neticesinde ’ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan avukat N.T.’yi yakaladı.

