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Dört yıllık engelin ardından Gazze'den ilk umre kafilesi yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Dört yıllık engelin ardından Gazze'den ilk umre kafilesi yola çıktı

İsrail ablukası altındaki Gazze'den yaklaşık 4 yıl sonra ilk umre kafilesi yola çıktı.

Gazze Şeridi'nden kutsal topraklara gidebilmenin tek yolu olan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından Aralık 2014'te kapatılmasının ardından umre ziyareti gerçekleştiremeyen Gazzeliler, bu imkanın tekrar kendilerine verilmesiyle kutsal topraklara doğru yola koyuldu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Gazze'deki Vakıflar Bakanlığının Hac ve Umre Ofisi Müdürü Adil es-Savalihi, yaklaşık 4 yıllık umre engelinin ardından 798 kişiden oluşan ilk kafilenin kutsal topraklara doğru yola çıktığını söyledi.

Kahire Uluslararası Havalimanı'nda 3 uçağın umreye gidecekler için tahsis edildiğini belirten Savalihi, ilk uçağın Suudi Arabistan'a gitmek üzere yarın sabah havalanacağını dile getirdi.

Savalihi, uzun süredir yaşanan engele rağmen umre için az sayıda kişinin müracaat ettiğini ifade ederek, bu durumun İsrail ablukası ve Gazze Şeridi'nin karşı karşıya bulunduğu zor ekonomik koşullardan kaynaklandığını kaydetti.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı ile Hac ve Umre Ofisinden yetkililer 29 Ocak'ta umre turlarına izin verilmesi için çalışmalar yapmak üzere Mısır'ı ziyaret etmişti.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis de bu temasların ardından 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde umre sezonunun mart ayında yeniden başlayacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı umre

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