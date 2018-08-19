Dörtlü Suriye Zirvesi Tehlikede mi?

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Berlin’in kuzeyindeki Meseberg Sarayı’nda gerçekleşen buluşması sonrasında Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmede Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında Suriye konusunda planlanan dörtlü zirvenin, ayrıca Ukrayna’daki son gelişmelerin ve Kuzey Akım 2 projesinin ele alındığını belirtti. Sözcü Peskov, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7 Eylül’de İstanbul’da yapılacağı belirtilen dörtlü Suriye zirvesi konusunda, iki tarafın öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde dörtlü görüşme yapılması konusunda anlaştığını kaydetti.

Peskov, "Putin ve Merkel, gelecekte görüşmenin seviyesinin yükseltilmesi için bu formatın öncelikle uzmanlar ve yardımcılar düzeyinde hazırlanması konusunda anlaştı" dedi, ancak dört ülkenin liderinin katılacağı zirvenin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir tarih vermedi. Başbakan Merkel, Putin’le buluşmadan bir gün önce yaptığı bir açıklamada, söz konusu zirveye çok iyi hazırlanılması gerektiğini ve bu kapsamda öncelikle dört hükümetin dış politika danışmanlarının bir araya gelmesinin doğru olacağını söylemişti.