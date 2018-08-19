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Dörtlü Suriye Zirvesi Tehlikede mi?

19.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Merkel ve Putin Berlin'deki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7 Eylül’de İstanbul’da yapılacağı belirtilen dörtlü Suriye zirvesi konusunda, iki tarafın öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde dörtlü görüşme yapılması konusunda anlaştığı kaydedildi

Dörtlü Suriye Zirvesi Tehlikede mi?

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Berlin’in kuzeyindeki Meseberg Sarayı’nda gerçekleşen buluşması sonrasında Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmede Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında Suriye konusunda planlanan dörtlü zirvenin, ayrıca Ukrayna’daki son gelişmelerin ve Kuzey Akım 2 projesinin ele alındığını belirtti. Sözcü Peskov, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7 Eylül’de İstanbul’da yapılacağı belirtilen dörtlü Suriye zirvesi konusunda, iki tarafın öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde dörtlü görüşme yapılması konusunda anlaştığını kaydetti.

Peskov, "Putin ve Merkel, gelecekte görüşmenin seviyesinin yükseltilmesi için bu formatın öncelikle uzmanlar ve yardımcılar düzeyinde hazırlanması konusunda anlaştı" dedi, ancak dört ülkenin liderinin katılacağı zirvenin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir tarih vermedi. Başbakan Merkel, Putin’le buluşmadan bir gün önce yaptığı bir açıklamada, söz konusu zirveye çok iyi hazırlanılması gerektiğini ve bu kapsamda öncelikle dört hükümetin dış politika danışmanlarının bir araya gelmesinin doğru olacağını söylemişti.

Merkel’in bu konuda Putin’i ikna ettiği yorumu yapılırken, Ukrayna konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının bu toplantı da aşılamadığı öne sürüldü. Merkel’in AB yaptırımlarının kaldırılması için Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundan çekilmesi gerektiğini ifade ettiği, ayrıca Kırım sorunun çözülmesini istediği, Putin’in ise AB yaptırımlarının kalkmasını Ukrayna konusunda uzlaşı için ön koşul olarak koyduğu öğrenildi.

Bu arada Rus doğal gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyacak ve Ukrayna ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerini bypass edecek Kuzey Akım 2 hattının da iki liderin ele aldığı konulardan biri olduğu belirtiliyor. Yılda 55 milyar metreküp Rus gazını taşınması öngörülen 1.200 kilometre uzunluğundaki hat, ABD’nin de tepkisine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Almanya’nın söz konusu işbirliğiyle "Rusya’nın tutsağı olduğunu" iddia etmişti. Başkan Trump ABD'nin kendi gazını Avrupa'ya ihraç ederek Kuzey Akım 2 ile rekabet edeceğini de belirtmişti. AB‘nin diğer ülkelerinden de gelen tepkilerden sonra, zararı kısmaya yönelik girişimlerde bulunan Merkel’in gelecek hafta Azerbeycan ziyareti sırasında Rus gazına bağımlılığı azaltmak için Avrupa'ya alternatif bir boru hattı konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.

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