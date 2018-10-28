Dörtlü Suriye zirvesinden anayasa çağrısı

Türkiye'nin girişimi ile İstanbul'da Cumartesi günü Suriye'nin geleceğini görüşmek üzere düzenlenen zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi. Suriye'nin geleceği ve İdlib'teki ateşkes sürecinin ele alındığı buluşma sonrası liderler ortak bir basın toplantısı düzenledi. Zirveyle ilgili bir sonuç bildirisi de yayımlandı.

Bildiride zirveye katılan ülkeler "Suriye'de barış ve istikrar için gerekli koşulların sağlanması için birlikte çalışmayı" taahhüt etti. İdlib'te Rusya destekli Şam yönetimiyle silahlı muhalifler arasında sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesine vurgu yapılan bildiride, ülkede özgür ve adil seçimlerin yapılması gerektiğine de işaret edildi.

Bildiride özgür ve adil seçimlerin zeminini oluşturmak üzere yeni bir Suriye anayasanın oluşturulması ve Anayasa Komitesi'nin bu yıl içinde Cenevre'de toplanmasına çağrıda bulunuldu.

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