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Dörtyol'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü.

Dörtyol'a şehit ateşi düştü

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü.
İlçeye bağlı Yeşil Mahalle'de oturan Uzman Çavuş Halil Kurt'un ailesine oğullarının şehitlik haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Aile bireyleri, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.
Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt'un, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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