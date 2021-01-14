Dörtyol’da fırtına ve yağış çatıları uçurdu ağaç dallarını kopardı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan kısa süre esen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kopan ağaç dalları elektrik tellerini kopardı, 2 iş yerinin önünde bulanan çatıyı uçurdu.

İlçede, saat 20:00 sıralarında başlayan sağanak yağış ile birlikte bir süre etkili olan fırtına nedeniyle yaş sebze meyve hali önünde bulunan bir iş yeri ile sahil yolu üzeri barınak sokaktaki bir iş yerinin çatılarını uçurdu. Akdeniz caddesi sahil yolu kenarında bulunan ağacın kopan dalları elektrik tellerinin üzerine düşerek kopmasına neden oldu.

Sağanak yağış nedeniyle teyakkuz haline geçen Büyükşehir belediyesi 3. bölge zabıta şube müdürlüğü Dörtyol zabıta amirliği ve fen işleri daire başkanlığı ekipleri devrilen ağaç dallarını, kopan telleri ve uçan çatıları kaldırma çalışması yaptı.

