HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dörtyol’da fırtına ve yağış çatıları uçurdu ağaç dallarını kopardı

Dörtyol’da fırtına ve yağış çatıları uçurdu ağaç dallarını kopardı

14.01.2021 01:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan kısa süre esen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kopan ağaç dalları elektrik tellerini kopardı, 2 iş yerinin önünde bulanan çatıyı uçurdu.İlçede, saat 20:00 sıralarında başlayan sağanak yağış ile birlikte bir süre etkili olan fırtına nedeniyle yaş sebze meyve hali önünde bulunan bir iş yeri ile sahil yolu üzeri barınak sokaktaki bir iş yerinin çatılarını uçurdu.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan kısa süre esen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kopan ağaç dalları elektrik tellerini kopardı, 2 iş yerinin önünde bulanan çatıyı uçurdu.
İlçede, saat 20:00 sıralarında başlayan sağanak yağış ile birlikte bir süre etkili olan fırtına nedeniyle yaş sebze meyve hali önünde bulunan bir iş yeri ile sahil yolu üzeri barınak sokaktaki bir iş yerinin çatılarını uçurdu. Akdeniz caddesi sahil yolu kenarında bulunan ağacın kopan dalları elektrik tellerinin üzerine düşerek kopmasına neden oldu.
Sağanak yağış nedeniyle teyakkuz haline geçen Büyükşehir belediyesi 3. bölge zabıta şube müdürlüğü Dörtyol zabıta amirliği ve fen işleri daire başkanlığı ekipleri devrilen ağaç dallarını, kopan telleri ve uçan çatıları kaldırma çalışması yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildiAdana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi
20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Adana'da seyir halinde kalp krizi geçiren tanker şoförü öldü

Ölmeden önce faciayı önledi

Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

İnşaat alanında Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu

İnşaat alanında bulundu! 2 bin yıllık...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.