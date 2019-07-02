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Dörtyol’da Hint keneviri operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 132 kök Hint keneviri bitkisi ile 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Dörtyol ilçe müdürlüğü asayiş ekiplerince Karakese Mahallesi Gökdere Sokak üzerinde S.Ş.

Dörtyol’da Hint keneviri operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 132 kök Hint keneviri bitkisi ile 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Dörtyol ilçe müdürlüğü asayiş ekiplerince Karakese Mahallesi Gökdere Sokak üzerinde S.Ş. (52) isimli şahsın ikametinin bulunduğu evin bahçesinde Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı.
İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada bahçe içerisinde saksılar içerisine ekili halde 132 kök Hint keneviri bitkisi ile evde yapılan aramada ise satışa hazır halde 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen Hint keneviri bitkileri imha edilirken, zanlı S.Ş. polis ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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