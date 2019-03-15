Doruk ailesi 14 Mart’ı kutladı

Doruk Sağlık Grubu, her yıl 14 Mart’ta ülke çapında kutlanan Tıp Bayramı’nda doktorlarını unutmayarak, onların bu anlamlı gününü kutladı.

Doruk Sağlık Grubu’na bağlı Yıldırım, Çekirge hastanelerinde ve Doruk Setbaşı Tıp Merkezinde düzenlenen kutlamalarla, sağlık çalışanları, Tıp Bayramı’nda yalnız bırakılmadı. Kutlamalara Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Atilla Güray Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Dr. Fulden Küçük’ün yanı sıra, Doruk Sağlık Grubu’na bağlı Yıldırım, Çekirge hastaneleri ve SetbaşıTıp Merkezi hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık çalışanları katıldı.

Doktorların bir araya geldiği kutlamalarda, sağlık çalışanlarına çiçek hediye edilirken, Tıp Bayramı kutlama pastası da hep birlikte kesildi.

Hastane personeline hitaben konuşan Dr. Ömer Yavuz Namlı, bütün doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Namlı, “Halkımızın daha iyi şartlarda, daha sağlıklı yaşamaları için gecelerini gündüzlerine katan tüm sağlık çalışanlarının bu anlamlı gününü, Doruk Sağlık Grubu doktorlarıyla bir arada geçirmek bizler adına çok önemli. Biz bir aileyiz. İyi günde kötü günde birlikteyiz. Bu özel mesleği yapan tüm arkadaşlarımız bizler için çok özeldir. Tüm gayretleri ve samimiyetiyle çalışan doktorlarımızla, doktorluk mesleğinin daha iyi anlaşıldığı ve değer verildiği nice 14 Mart’larda buluşmayı istiyoruz. Bütün gayretinizle, samimiyetinizle yaptığınız emekler için sizleri kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.



