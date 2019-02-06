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Doruk Sağlık Grubu’ndan Onkoday’a ziyaret

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Dr.

Doruk Sağlık Grubu’ndan Onkoday’a ziyaret

Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Dr. Fulden Küçük, Dünya Kanser Günü dolayısıyla Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) Başkanı Füsun Önen’i ziyaret etti. Ziyarette iki kurumun ortaklaşa yürütebileceği çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Dr. Fulden Küçük ve Halkla İlişkiler Müdürü Bahadır Öztabak, 4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle ONKODAY Başkanı Füsun Önen’i ONKODAY-LIONS Hasta Konuk Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ziyaret etti. Kanser vak’alarındaki erken teşhisin önemine dikkat çeken ONKODAY Başkanı Önen, dernek olarak bu manada farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Dr. Fulden Küçük de ONKODAY’ın kanser konusundaki çalışmalarından övgü ile bahsetti. Nilüfer’de inşası süren yeni sağlık yatırımlarında onkoloji biriminin olacağını ve bu tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte ONKODAY ile daha farklı projeleri hayata geçirebileceklerini belirten Dr. Küçük, “Bu sağlık yatırımımız hızla devam ediyor. Bittiğinde üç merkez ilçede de yatırımımız olacak. Nilüfer’deki şubemizde olacak onkoloji bölümümüzle birlikte kanser vak’alarında da hastalara şifa dağıtacağız. Bu ziyaretimiz, iki kurumun tanışması olarak görülebilir ve ilerleyen günlerde inanıyorum ki ONKODAY ile önemli işlere imza atacağız” diye konuştu.

Doruk Sağlık Grubu’ndan Onkoday’a ziyaret

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