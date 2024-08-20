HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi! Makam koltuğu, masaj koltuğu, avizeler, masa, bilgisayar...Ne varsa paketleyip kamyona yüklediler

Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi! Makam koltuğu, masaj koltuğu, avizeler, masa, bilgisayar...Ne varsa paketleyip kamyona yüklediler

20.08.2024 19:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle haczedildi. Başkan Dal'ın kullandığı makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, masaj koltuğu, televizyon, avize gibi eşyalar paketlenerek yediemin deposuna götürüldü. Şirket avukatı Bengisu Başak Okuyan Çura "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Ödeme planı da sunamadılar" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi! Makam koltuğu, masaj koltuğu, avizeler, masa, bilgisayar...Ne varsa paketleyip kamyona yüklediler

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürerek icra dairesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren icra dairesi, alacaklı firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini onayladı.

AA-20240820-35447935-35447919-DOSEMEALTI_BELEDIYE_BASKANI_DALIN_MAKAM_ODASINDAKI_ESYALAR_ODENMEYEN_BORC_NEDENIYLE_HACZEDILDI

POLİS EŞLİĞİNDE BİNAYA GİRDİLER

Karar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Burada Döşemealtı Belediye Başkanı Dal ile yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı.

AA-20240820-35447935-35447930-DOSEMEALTI_BELEDIYE_BASKANI_DALIN_MAKAM_ODASINDAKI_ESYALAR_ODENMEYEN_BORC_NEDENIYLE_HACZEDILDI

Nakliye firması ekipleri, makam odasında haczedilen eşyaları paketleyerek kamyona taşıdı. Hacizli eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.

AA-20240820-35447935-35447923-DOSEMEALTI_BELEDIYE_BASKANI_DALIN_MAKAM_ODASINDAKI_ESYALAR_ODENMEYEN_BORC_NEDENIYLE_HACZEDILDI

Alacaklı firmanın avukatlarından Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatlığını yaptığı şirketin, Döşemealtı Belediyesinden faiziyle birlikte 100 milyon liralık bir alacağının olduğunu söyledi.

AA-20240820-35447935-35447928-DOSEMEALTI_BELEDIYE_BASKANI_DALIN_MAKAM_ODASINDAKI_ESYALAR_ODENMEYEN_BORC_NEDENIYLE_HACZEDILDI
Borç nedeniyle Döşemealtı Belediyesine haciz işleminin bugün itibarıyla uygulandığını anlatan Yıldız, "Bu haciz işlemini, başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalara icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemi yaptık." dedi.

AA-20240820-35447935-35447927-DOSEMEALTI_BELEDIYE_BASKANI_DALIN_MAKAM_ODASINDAKI_ESYALAR_ODENMEYEN_BORC_NEDENIYLE_HACZEDILDI

"BAŞKAN BORCU ÖDEYECEK DURUMDA OLMADIKLARINI SÖYLEDİ"

Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura ise belediye başkanlığı makamındaki masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve birçok eşyanın haczedildiğini belirtti.

AA-20240820-35447935-35447931-DOSEMEALTI_BELEDIYE_BASKANI_DALIN_MAKAM_ODASINDAKI_ESYALAR_ODENMEYEN_BORC_NEDENIYLE_HACZEDILDI
Haciz işlemleri sırasında belediye başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Çura, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." diye konuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
antalya Haciz Döşemealtı belediye
En Çok Okunan Haberler
Taliban sakalsız polisleri kovdu, müzik aletlerini parçaladı

Taliban sakalsız polisleri kovdu, müzik aletlerini parçaladı

Reha Muhtar yoğun bakımdayken Feyza Altun paylaştı! Alkol alıp arabaya bindi...

Reha Muhtar yoğun bakımdayken Feyza Altun paylaştı! Alkol alıp arabaya bindi...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Kadıköy'de sır cinayet! Genç sanatçı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Kadıköy'de sır cinayet! Genç sanatçı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Çorum'da evi iki kere yandığı için İzmir'e yerleşti, orada da evi yandı: 50 bin lira param gitti

Çorum'da evi iki kere yandığı için İzmir'e yerleşti, orada da evi yandı: 50 bin lira param gitti

20 yaşındaki gencin midesinden 50 santimlik saç yumağı çıkarıldı!

20 yaşındaki gencin midesinden 50 santimlik saç yumağı çıkarıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.