HABER

Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp yoluyla 1 yıl içerisinde başka bir vatandaşa ait 4 aracın devirlerini aldıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.

Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde tehdit ve gasp yoluyla 1 yıl içerisinde başka bir vatandaşa ait 4 aracın devirlerini aldıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Döşemaltı ilçesinde A.Ç. ve A.K. isimli şahıslar, A.Ö., Y.C.D., A.K., Ü.K., Ş.E., M.Ç., F.Ç. ve T.F. isimli şahıslar tarafından tehdit yoluyla gasp edilerek 1 yıl içerisinde kendilerine ait 4 aracın devirlerini bu kişilere vermek zorunda bırakıldıklarını ve işletmekte oldukları telefon dükkanını kapatmak zorunda kaldıkları iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda şüpheliler A.Ö., A.K., Y.C.D., M.Ç., T.F., F.Ç. ve Ş.E. yakalanırken, şüpheli Ü.K.’nin ise başka bir suçtan Elmalı Cezaevinde hükümlü olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet tabanca fişeği, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet bilye atar tabanca, 3 adet telsiz, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet sustalı bıçak ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara çıkarılan şüphelilerden A.Ö. ve Y.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
Merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybettiMerdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.