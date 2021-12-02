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Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay silahla öldürülmüştü! Katil zanlısı eski eşin ifadesi ortaya çıktı

02.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Hayriye Alkutay'ı (30) öldürüp onun 2 kardeşini de yaralayan Mehmet Ayata’nın polisteki ifadesinde; çocuklarını görmek için eve gittiğinde eski kayınbiraderleri ile tartıştığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ayata, intihar etmek istediğini ancak yapamadığını belirtti.

Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay silahla öldürülmüştü! Katil zanlısı eski eşin ifadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 Blok’ta meydana geldi. Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay’ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Burada, Mehmet Ayata ile Hayriye Alkutay ve kardeşleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanındaki kurusıkıdan bozma tabancasını çıkarıp eski eşi ile kardeşlerine ateş etti. 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay yaşamını yitirirken, Murat ve Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

Olay sonrası kaçan Mehmet Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü.

OLAY SONRASI İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Mehmet Ayata'nın polise verdiği ilk ifadesinde, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğünü, akşam da görmek istediği için eve gittiğini, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Ataya’nın olay sonrası intihar etmeyi düşündüğünü, ancak yapamadığını ifade ettiği kaydedildi.

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MHP TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Hayriye Alkutay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazenin alınması sırasında annesi Kezban Alkutay'ın üzgün olduğu görüldü. Hayriye Alkutay'ın cenazesi, ikindi vakti toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü. Tedavisi süren Murat ve Ahmet Emre Alkutay'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda yönetici olarak görev yapan Hayriye Alkutay için MHP'nin sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlandı.

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Kaynak: DHA

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