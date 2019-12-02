Döşemealtı’nın kanalizasyon sorunu çözülüyor

2 yıl sürecek

Döşemealtı’nın en büyük sorununun çözümü için başlatılan ilk etap çalışmaları 2 yıl içinde tamamlanacak. Döşemealtı’nda 18 milyon 750 bin liraya mal olması planlanan ilk etap kanalizasyon çalışmalarında 31 bin 270 metrelik hat döşenecek. İlçeye kazandırılacak kanalizasyon şebekesi tamamlandıktan sonra mevcut şebekeye bağlanacak.

Döşemealtı’nın Antalya’nın kuzey yıldızı olduğunu özellikle son 5 yılda yapılan yatırımlarla çağdaş ve modern bir kent kimliği kazandığını söyleyen Belediye Başkanı Turgay Genç yaptığı açıklamasında, “İlçemiz için çok önemli olan alt yapı sorununu Antalya Büyükşehir Belediyemize bağlı ASAT Genel Müdürlüğü yatırımı ile çözüyoruz. Çalışmaların ilk etabı başladı ve 2 yıl içerisinde yaklaşık 18 milyon liralık bir yatırım yapılarak 31 bin 270 metre uzunluğunda kanalizasyon ağı kurulmuş olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile seçimlerden önce yaptığımız ziyaretler ve toplantılarda vatandaşlarımıza Döşemealtı’nın kanalizasyon sorununu çözeceğimize dair söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımız başladı. Amacımız Döşemealtı’nı Antalya’mıza yakışır nitelikte gelecek nesillere taşımaktır. ” dedi.

