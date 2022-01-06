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Dost'a dost eli değdi! Mardin'de çöp taşıyan eşek Bursa'da emekli oldu... ''Ömrünün sonuna kadar''

06.01.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de motorlu taşıtların giremediği dar ve merdivenli sokaklarda çöplerin toplanmasında kullanılan eşekler geçtiğimiz günlerde bir kez daha gündeme geldi. Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirilen Dost adındaki eşek yeni yuvasına getirilirken, HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde veterinerlik yapan Mustafa Ağır, “Mardin’den gelen Dost'un ayaklarında açık yaraları, boyun kısmında dikiş yaraları vardı. 10 günü aşkın süredir bizimle mutlu şekilde yaşıyor'' şeklinde konuştu.

Dost'a dost eli değdi! Mardin'de çöp taşıyan eşek Bursa'da emekli oldu... ''Ömrünün sonuna kadar''

Mardin’de çöp toplayan bir eşek geçtiğimiz haftalarda emekli edilerek HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi. ‘Dost’ adı verilen eşeğin yeni yuvasında arkadaşlarıyla mutlu ânları kameralara yansıdı.

Bir eşeğin fazla yükten yaralandığının iddia edilmesi üzerine, Mardin'in merkez Artuklu Belediyesi, eşeğin yükten değil, başka bir eşek tarafından ısırıldığını açıklamıştı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından bahse konu eşek Mardin’den alınarak Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi. Burada tedavisi yapılan ve ‘Dost’ adı verilen eşek, yeni yuvasında arkadaşları ile çok mutlu. Bu ânlar kameralara yansıdı. Ömrünün geri kalanını burada tamamlayacak olan Dost’a gözü gibi bakan yetkililer, hiçbir hayvanın bu çağda yük için kullanılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

YAŞADIĞIMIZ YÜZYILDA EŞEKLERE HALA EŞEKLERE ÇÖP TOPLATILIYOR

HAYTAP Bursa temsilcisi Emre Demir, “Görmüş olduğunuz eşeğimiz Mardin’den geldi. Uzun yıllardır orada çöp için kullanılıyormuş. Yaşadığı şartlar uygun değildi. Yaşadığımız yüzyılda hala eşeklere çöp toplatılması bizi üzüyor ve yıpratıyor. Sadece bu eşeğin değil, orada bu işleri yapan bütün eşeklerin artık bu ıstıraptan kurtulmaları ve çağımıza uygun şartlarda çöplerin toplatılması gerekiyor. Şu anda ‘Dost’ bizimle ve arkadaşları ile yaşıyor. Gerekli sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Ömrünün sonuna kadar burada mutlu şekilde yaşayacak” dedi.

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Emekli Hayvanlar Çiftliği’nin pilot bölge olduğunu belirten Demir, “Burası bir pilot bölge. Gönül ister ki bütün hayvanlara kapımızı açmak, ama buna şartlarımız elvermiyor. Aslında buradaki amaç, bütün belediyelere örnek olmaktır. Biz sivil toplum kuruluşu olarak bunu yapabiliyorsak, belediyelerin bunu çok daha iyi şartlarda yapabileceğine inanıyoruz. Çünkü kedi köpekler kadar diğer hayvanlar da mağdur olabiliyor ve sonları hüzünlü bitiyor. Sadece ‘Dost’ değil, mayın tarlasında ayağı sakatlanmış eşek, Manavgat yangınından kurtarılan çiftlik hayvanlarımız var. Biz her zaman elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz, ama birçok bölgede, belediyelerde böyle yerlerin olmasını sağlamak istiyoruz. Umudumuz bu yönde. Bu şekilde adım atan belediyelerimiz oluyor. Dileriz ki daha fazla olur, Türkiye’ye örnek olurlar” diye konuştu.

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''HİÇBİR HAYVAN YÜK TAŞIMASIN''

“Emekli kelimesini dikkat çekmek için söylüyoruz” diyen Demir, “Burada yaş gözetmiyoruz. Hiçbir hayvanın yük taşımasını ya da çiftlik hayvanının insanlar için kullanılmasını istemiyoruz. Burada emekli kelimesini kullanarak bir farkındalık oluşturmak çabasındayız. Yoksa doğuştan annesinden ayrılan eşeğimiz de emekli, bir yaş sınırı yok” ifadelerini kullandı.

HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde veterinerlik yapan Mustafa Ağır, “Mardin’den gelen Dost'un ayaklarında açık yaraları, boyun kısmında dikiş yaraları vardı. 10 günü aşkın süredir bizimle mutlu şekilde yaşıyor. İlk 3 günde stabil olarak yaptığımız tedavilerimiz vardı. Bu tedavilerin bitiminde iyileşmeler şekillendi. Bundan sonra beslenmesine dikkat ederek şu ânki hâlini aldı. Dost daha önce Mardin’de yük taşımak için kullanılıyordu ve ortalama ömrü 10 yıldır” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mardin
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