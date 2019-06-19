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‘Dost’ ateşine adli soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 3 askerin ‘dost ateşi’ ile kazaen vurularak şehit olması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1’i astsubay, 6’sı güvenlik korucusu 7 kişi adli mercilere sevk edildi.Adıyaman’da 16 Ağustos 2018 tarihinde Kuyucak Köyü bölgesinde terör örgütü ile sağlanan sıcak temas sonrasında yaralı bir askeri çatışma bölgesinden uzaklaştırmak isteyen sivil jandarma ekiplerinin bulunduğu araca ateş açılmış ve 3 asker şehit olmuştu.

‘Dost’ ateşine adli soruşturma

Adıyaman’da 3 askerin ‘dost ateşi’ ile kazaen vurularak şehit olması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1’i astsubay, 6’sı güvenlik korucusu 7 kişi adli mercilere sevk edildi.
Adıyaman’da 16 Ağustos 2018 tarihinde Kuyucak Köyü bölgesinde terör örgütü ile sağlanan sıcak temas sonrasında yaralı bir askeri çatışma bölgesinden uzaklaştırmak isteyen sivil jandarma ekiplerinin bulunduğu araca ateş açılmış ve 3 asker şehit olmuştu. Olayın yaşanmasının ardından Adıyaman Valiliği, “Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken,bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur” şeklinde açıklamada bulunmuştu.
İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturmanın yanında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında astsubay M.T., ile birlikte güvenlik korucuları R.K., M.E., E.A., K.D., H.D., N.P., S.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra adli makamlara sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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