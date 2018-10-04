"Dost Ehli" ve "Gönül Adamı" Fethi Gemuhluoğlu

Almanya'da 2 yıl serbest gazeteci olarak çalışan Gemuhluoğlu, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda özel kalem müdürlüğü görevinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Ankara ve İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği görevini ifa eden Gemuhluoğlu, yaptığı çalışmalarla yaşadığı döneme "gönül ve iyilik adamı" olarak damgasını vurdu. 1970-1977'de de Türk Petrol Vakfı'nda genel sekreter olarak çalıştı.

Usta yazar, Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam ederek, 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı.

"İnsana, fikre, komşuya, coğrafyaya, tarihe, kendi vücuduna, görünen ve görünmeyene her şeye karşı dost olmak" anlayışıyla tanınan Gemuhluoğlu, Ocak 1922 yılında, Kadıköy Göztepe'de dünyaya gözlerini açtı. Fikir insanının çocukluk yılları, son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti.

Sevenlerinin ve okuyucularının, "Dost Ehli", "Gönül Adamı" olarak tanımladığı yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu, vefatının 41. yılında dostları tarafından çeşitli etkinliklerle yad ediyor.

- Dostluğun adresi olarak vasıflandırıldı

Fethi Gemuhluoğlu'nun sahip olduğu sağlam karakteri, toplumu bütün olarak ele alan bütünleştirici tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturarak, entellektüel, bilim ve fikir sevdalısı olan, okuyan ve düşünen bir ilim halkası oluşturmayı başardı.

Sahip olduğu zarif İstanbul Türkçesiyle yaptığı konuşma, mektup ve makalelerinde iman, aşk, emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu olan Gemuhluoğlu, döneminin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşıladı.

"Dostluğun adresi" olarak vasıflandırılan Gemuhluoğlu, bulunduğu bütün görevlerde, batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti.

-Şahsiyetini oluşturan temel unsur, "tasavvuf" oldu

Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu'nun fikirlerini işlediği yazıları Serdengeçti, Yeşilada, Arapgir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sabah, Göldağı gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.

Yazılarında ele aldığı konuları hayatın içinden seçen usta yazar, makalelerinde, büyük şehirlere göçün gelecekte doğuracağı tehlikeleri, Macar hürriyet savaşçılarını, mazlum ve masum milletlerin bağımsızlığını, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasının önemini, Müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığını incelikle işledi.